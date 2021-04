Was rund ums ehemalige Kreiskrankenhaus in Ilshofen passiert, interessiert die Bürger. Deshalb haben sie lange schon gemerkt, dass sich auf dem Grundstück dahinter – also im ehemaligen Krankenhauspark – etwas tut. Dort ist eine Baustelle eingerichtet, samt Kran und Dixiklo. Von dem einstigen ...