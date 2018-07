Kupferzell IHK greift auf ihre Reserven zurück

Gastgeber Dennis Ziehl von der Firma Ziehl-Abegg (rechts im Bild) wurde in den Aufsichtsrat des ZfW gewählt. Dem gehören auch der IHK-Präsident, Professor Harald Unkelbach (links), und Hauptgeschäftsführerin Elke Döhring an. © Foto: Fotos: Kerstin Dorn

Kupferzell / Von Kerstin Dorn

Die IHK hatte am 19. Juli zur zweiten Vollversammlung eingeladen.

Am 19. Juli tagte die Vollversammlung der IHK Heilbronn-Franken bei Ziehl-Abegg in Kupferzell. Die Tagesordnung der Sommersitzung war ambitioniert: Neben der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und der Neubesetzung von Gremien verabschiedeten die 34 stimmberechtigten Mitglieder acht Beschlüsse zur Satzung und zur Prüfungsordnung.

Die Kasse stimmt

Eine schwierige Aufgabe hatte Christiane Brenner zu erledigen: Sie trug den Jahresabschluss 2017 vor. Die Gewinn- und Verlustrechnung der Kammer weist einen Verlust von rund 1,4 Millionen Euro aus. Ein Minus, das sie mit gesunkenen Beiträgen einerseits und gestiegenen Personalaufwendungen andererseits begründet. Als Ursachen für das Minus auf der Einnahmenseite nennt sie die gesunkenen Beiträge aus Gewerbeerträgen, resultierend aus dem zuletzt 2015 abgesenkten Umlagehebesatz, sowie die niedrigeren Gebühren infolge der neuen Gebührenordnung. Auch die höheren Personalaufwendungen von rund einer Million Euro kämen nicht durch höhere Gehälter zustande (-154,4 TE), sondern seien eine Folge höherer Aufwendungen für Sozialabgaben und Altersversorgung (+1199,7 TE). Darüber hinaus hätten einmalige Instandhaltungsmaßnahmen am IHK-Gebäude (Brandschutz, Beleuchtung) sowie die Aufwendungen zur IHK Vollversammlungswahl in außergewöhnlichem Umfang (+ 962,5 TE) kostensteigernd zu Buche geschlagen. Diese Aufwände wurden durch die zweckgebundenen Rück­lagen auf ein Ergebnis von null Euro neutralisiert. Der Jahresabschluss wurde vom Vorsitzenden des Finanzausschusses der IHK, Ralf Hirschfeld, so kommentiert: „Die IHK ist nicht auf Gewinnerzielung aus. Die Kasse stimmt.“

Mit der neuen Wahlperiode war auch die Neubesetzung des Aufsichtsrats des IHK-Zentrums für Weiterbildung notwendig geworden. Neben dem Präsidenten und der Hauptgeschäftsführerin wurde die Vizepräsidentin Antonia Hagen-Kettemann und die Vollversammlungsmitglieder Herbert Göker und Dennis Ziehl bestellt.

Sanktionen dauern an

Als Gast hatte die Vollversammlung Matthias Schepp, Vorstandsvorsitzender der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer, eingeladen. Schepp, ehemaliger Spiegel- und Stern-Journalist, Büroleiter der Redaktionen in Moskau und Russlandkenner, skizzierte ein durchaus positives Bild von der Wirtschaftslage in Russland: Weniger als ein Prozent Arbeitslosigkeit in der Hauptstadt Moskau, eine gesamtrussische Arbeitslosenquote von fünf Prozent, über zehn Millionen Gastarbeiter, meist aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, eine gesunkene Inflationsrate von 2,5 Prozent. Sein Fazit lautet: „Russland über Sanktionen kleinzukriegen, wird nicht funktionieren“, weil das Land deutsche Importe verstärkt durch Inlandsproduktion und Importe aus China substituieren würde. Die russische Regierung hält er für berechenbar, was gut für Deutschland ist: „Solange Putin Präsident ist, wird er die Balance zwischen den konkurrierenden Machtclans innerhalb der russischen Regierung ausbalancieren.“ Er rät deutschen Firmen, trotz der anhaltenden Sanktionen, zu Investitionen im größten Land Europas und begründet das unter anderem mit dem Kurs des Rubels, der 2017 gegenüber 2013 um die Hälfte gesunken ist.