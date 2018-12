Abschluss IHK ehrt ihre besten Absolventen

Von Kerstin Dorn

Wer seiner Bewerbung eine Urkunde beilegen kann, die ihn als Besten seines Ausbildungsjahrganges ausweist, der startet mit glänzenden Karriere­aussichten in die berufliche Zukunft. In diesem Jahr sind das landesweit 107 junge Leute, von denen 14 aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken kommen.

Sie haben sich unter den 50 000 baden-württembergischen Azubis und den rund 4600 im Kammerbezirk durchgesetzt und alle mit der Note „sehr gut“ und der Höchstpunktzahl im jeweiligen Beruf abgeschlossen.

Beste Werbung für die Region

„Diese ganz großartige Leistung unserer Auszubildenden und Ausbildungsbetriebe ist die beste Werbung für die duale Berufsbildung und für unsere Region“, freut sich Professor Harald Unkelbach, Präsident der IHK Heilbronn-Franken, der den Gesellen bei der Landesbestenehrung in Konstanz die Glückwünsche der IHK Heilbronn-Franken überbrachte.

Zwei der 14 Landessieger haben es sogar noch eine Runde weiter geschafft: Till Friedrich aus Oberstenfeld, der bei den Hohenloher Asphalt-Mischwerken in Bretzfeld Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie gelernt hat, und Jonas Klöckner aus Nistertal, der bei Joh. Vögele in Lauffen am Neckar zum Destillateur ausgebildet wurde, durften am 3. Dezember nach Berlin reisen und dort von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Urkunde als bundesweit Beste ihres Faches in Empfang nehmen. Friedrich und Glöckner gehören zu den 213 bundesbesten Azubis, von denen 24 aus Baden-Württemberg kommen. Die Ehrung kann im Internet verfolgt werden: www.dihk.de/bestenehrung.