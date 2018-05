Jubilar Ideengeber und Institution

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Die Sakristei der Haller Michaelskirche ist ein ziemlich ungewöhnlicher Ort für eine kleine Geburtstagsfeier. Aber im Fall von Johann Georg Hüfner, der nur einen Steinwurf entfernt in der Pfarrgasse lebt, dennoch sehr passend, wie auch Pfarrer Christoph Baisch meint: „Da gibt es viele Verbindungen.“ Hüfner ist am gestrigen Freitag 80 Jahre alt geworden. Und sein langjähriger Mitstreiter im Förderverein mittelalterlicher Kirchen, Heinz Scheib, hat kurzerhand die kleine Feier organisiert.

Eigentlich habe er ja ein bisschen gezögert, hier vor dem Michaelsaltar in der Sakristei Platz zu nehmen, lässt Hüfner lächelnd durchblicken. Aber weil er auch noch einen dritten Vornamen hat – nämlich Michael – sei das vielleicht doch in Ordnung. „Dieser 80. Geburtstag darf nicht einfach so vorübergehen“, betont Scheib – und erinnert daran, wie Hüfner vor 28 Jahren den Förderverein mittelalterliche Kirchen Schwäbisch Hall mit ins Leben gerufen hat. In den 80er-Jahren wurde der Bau der Lukaskirche beschlossen. Die Kirchengemeinde musste sich um die Arbeit mit den Menschen kümmern. Gleichzeitig standen wichtige Sanierungen an den mittelalterlichen Kirchen an. Eine Doppelbelastung für die Kirchengemeinde, und so entwickelte sich der Gedanke, einen Förderverein zu gründen.

Heinz Scheib nennt auch einige Projekte, die dem früheren Haller Kirchengemeinderat Hüfner besonders am Herzen lagen: zum Beispiel die Erneuerung des Geläuts in der Michaelskirche. Hüfner habe es verstanden, die Menschen mit ins Boot zu holen. Oder das Projekt „Gastgeber Kirche“, das Hüfner ebenfalls mit anstieß und entwickelte. Zu den Engagierten im Projekt gehört auch Susanne Bühler, die Hüfner gestern von Herzen für diese Idee der offenen Kirche dankte. Einmal habe sie an einem heißen Sommer-Sonntagnachmittag kaum mit Besuchern gerechnet – „und dann habe ich bei 280 aufgehört, zu zählen“, erzählt sie von den Früchten der Hüfner’schen Idee.

Der 80-Jährige habe mit seinem Umzugsunternehmen früher nicht nur zahlreiche Haller Pfarrer beim Ortswechsel unterstützt, erzählt Pfarrer Baisch. Hüfner liege auch stets die Offenheit der Kirche, die Gastfreundschaft und ebenso ein weiter Geist – ganz im Sinne des Haller Reformators Johannes Brenz – am Herzen, so ­Baisch: „Sich vom Gottvertrauen bestärken zu lassen, das passt auch zu Ihnen, Herr Hüfner.“

Beharrlichkeit wird geschätzt

Für die „weltlichen Geburtstagsgrüße“ ist an diesem Vormittag Halls Erster Bürgermeister Peter Klink zuständig, der an Hüfner unter anderem schätzt, dass dieser an Themen „wirklich dranbleibt“. Goethe-Instituts-Leiterin Sabine Haupt würdigt Hüfners Tatkraft – 15 Jahre lang hat er den Freundeskreis des Goethe-Instituts geleitet. Er sei „eine Institution im Institut“, sagt Haupt und gratuliert mit einem Strauß Maiblumen.

„80 Jahre alt zu werden ist ja kein Verdienst“, meint Hüfner bescheiden, als Scheib ihm eine Dankesurkunde überreicht. Freilich freut ihn die Würdigung, aber vor allem dankt er für die kirchliche Jugendarbeit, die ihn geprägt habe: „Da gab es Leute, die mir beigebracht haben, dass man bei einer Sache dabeibleibt.“ Froh ist er auch um das bürgerschaftliche Selbstverständnis in der Stadt: „Was die Stadt Hall auszeichnet, ist die Offenheit des Gesprächs miteinander.“