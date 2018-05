Vellberg Hundetanz-Turnier in Großaltdorf

Hundetanz-Turnier in Großaltdorf

Vellberg / swp

Die Hohenloher Hundefreunde laden auf ihrem Gelände in Vellberg-Großaltdorf zu einem Hundetanz-Turnier ein.

Tanz in den Mai“ ist das Motto des ersten „Dogdance“-Turniers des Vereins Hohenloher Hundefreunde in Vellberg-Großaltdorf. Dort treffen sich am Samstag, 12. Mai, um 10 Uhr 42 Teilnehmer aus ganz Deutschland mit ihren Hunden, um ihre einstudierten Choreografien zu Musik vor drei ausgewählten Punktrichtern vorzuführen.

Von der Dogge bis zum Chihuahua werden alle Hundegrößen vertreten sein. Wie bei allen Hundesportarten steht vor allem die Freude an der Zusammenarbeit mit dem Vierbeiner im Vordergrund, schreiben die Hohenloher Hundefreunde. Unter den Teilnehmern befinden sich welche, die bereits die Qualifikation für die Welt- und Europameisterschaft erreicht haben.

Größe spielt keine Rolle

Hundetanz ist eine vergleichsweise junge Hundesportart, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Die Größe oder Rasse des Hundes, das Alter oder die Schnelligkeit spielen beim „Dogdance“ keine Rolle. Spielend lernen die Hunde mit viel Kreativität und Spaß verschiedene Tricks und Bewegungen zu Musik und werden zum „Tanzpartner“ für ihren Menschen. „So bietet Dogdancing eine wunderbare körperliche und geistige Auslastung für jeden Hund, die sich zudem sehen lassen kann“, so die Hundefreunde. Hinzu kommt, dass das Zusammenspiel im Mensch-Hund-Team die Bindung zwischen Vierbeiner und Mensch stärkt, den Gehorsam spielerisch trainiert und vor allem beiden Tanzpartnern großen Spaß macht. Doch „Dogdance“ ist nicht nur eine große Freude für die Teilnehmer, sondern vor allem auch für das Publikum.

Bereits seit vielen Jahren bietet der Verein der Hohenloher Hundefreunde eine „Dogdance“-Trainingsgruppe an. Geleitet wurde diese zunächst von Friedegard Vakalopoulos, danach von Rita Gehring. Seit zwei Jahren befindet sie sich unter der Leitung von Amina Streichsbier, welche auch den „Tanz in den Mai“ organisiert.