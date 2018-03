Schriftsteller Humorvolle Hinterlistigkeiten

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Geld ist ja so vergänglich. Da empfiehlt der junge Mann in dem Stück „Eine Spekulantenkomödie“ mit warmen Worten doch lieber etwas Bleibendes – Kunst zum Beispiel. Da treffen Peter Turrini und Silke Hassler mit feiner Ironie bei ihrer Lesung im voll besetzten Adolf-Würth-Saal der Kunsthalle Würth in Hall den Nagel auf den Kopf.

Im Leben wie im Schreiben sind Hassler und Turrini ein Paar. Gemeinsam haben sie Werke wie „Jedem das Seine“ oder „Die Minderleister“ geschrieben. Bereits 2012 sind die beiden im Adolf-Würth-Saal aufgetreten. Und schon 2008 hat Turrini, der für seine provokanten Volksstücke bekannt ist, den Würth-Preis für Europäische Literatur erhalten.

Nun haben die beiden Österreicher eine „drei viertel fertige Fassung“ jener „Spekulantenkomödie“ mitgebracht, an der sie momentan arbeiten. „Es bedarf der Mithilfe Ihrer Fantasie“, umgarnt Turrini das Publikum charmant. Dieses braucht sich aber gar nicht mal besonders anzustrengen, um sich die Szenen dieses „Versuchs einer schwäbisch-hallischen Uraufführung“ (Turrini) bildhaft vorzustellen. So plastisch sind die Figuren und Situationen beschrieben, so unterhaltsam und spielfreudig erwecken Hassler und Turrini das Stückpersonal zum Leben.

Es sagt ja schon viel, wenn ein nie auftauchender und von Ehrfurcht umwitterter Investmentbanker Guido Frevel heißt. Von jenem mysteriösen Experten wollen sich ein Kleinkrimineller, ein Politiker und ein Dritter beraten lassen, wie sie zu noch mehr Geld kommen können. Jeder hat für seinen Geldbedarf eine einleuch­tende Erklärung.

Allerdings werden die drei Opfer jenes jungen Mannes, der zunächst zur Investition in die Kunst rät. Willi Meier ist anfangs als mittelloser Maler noch Idealist, leckt aber zusehends Blut – er wittert Geld und Ruhm, erliegt den Verlockungen vom Imagegewinn und wird zum zynischen Karriere-Analysten. Eine bitterböse Komödie voller humorvoller Hinterlistigkeiten über schauerliche Finanzverbrechen.

Silke Hassler und Peter Turrini sind mit ihrer Lesung in verteilten Rollen nicht nur glänzende Unterhalter. Mit ihrem charmanten österreichischen Slang geben sie Einblicke in manch sarkastischen Gedankengang, dass es eine Freude ist.

Am Ende der jeweiligen Szenen stehen Lieder – „von der göttlichen Geldvermehrung“, „von den wahren Werten“, oder „von der umfassenden Anständigkeit“. Das erinnert zuweilen an die „Dreigroschenoper“ und macht neugierig darauf, was „in einem Jahr an einer großen österreichischen Bühne herauskommen soll“, wie Turrini erklärt.

Es ist offensichtlich: Hassler und Turrini, die schon lange zusammenarbeiten und seit mehr als 20 Jahren ein Paar sind, teilen ihren Sinn für Abstruses und Komisches, ihren Witz.

Allerdings teilen sie nicht die Wohnung. Turrini lebt im niederösterreichischen Kleinriedenthal, Hassel ein paar Dörfer weiter in Oberretzbach, wo sie auch einen weitläufigen Rosengarten angelegt hat und sich dort seltenen Rosensorten widmet. Auf gemeinsamen Spaziergängen durch die Weinberge tauschen die beiden Autoren Ideen aus, und es wird diskutiert – deshalb dauere das Schreiben zuweilen ein wenig länger, lässt Silke Hassel durchblicken.

Ob das aber auch an den guten Weinen der Gegend liegen könnte? Dies lässt jedenfalls die entzückende Lese-Zugabe mit dem kleinen Endlos-Drama „Der Weinbauer und der Dichter“ vermuten – ein liebenswerter und selbstironischer Dialog. Und Peter Turrini kostet die Rolle des vom Wein beflügelten Dichters mit schwerer Zunge genussvoll aus – auch für das Publikum ein Vergnügen.