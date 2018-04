Haltung Humanität ist bedroht wie lange nicht

Schwäbisch Hall / noa

Der Der Auftritt von Heribert Prantl beim Neujahrsempfang des SPD-Kreisverbands hat für Begeisterung gesorgt. Nicht nur Genossen haben am Freitagabend den Weg in den Haller Neubau-Saal gefunden, auch Vertreter von CDU, Grünen und FDP wurden gesichtet. Rund eine Stunde hat sich der renommierte Journalist der Süddeutschen Zeitung wortgewandt an der aktuell schwierigen politischen Lage abgearbeitet. „Hoffnung ist heute ein hochpolitisches Wort“, so Prantl. Die Humanität sei bedroht wie schon lange nicht mehr, meinte er mit Blick auf Deutschland, Europa und den Rest der Welt. Aber man könne etwas dagegen tun. Prantl warb eindringlich um Engagement und Widerstand gegen Nationalismus und Extremismus. „Das war höchst beeindruckend“, sagt nach dem Vortrag Klaus Mugele, Vorsitzender des Bauernverbands Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems.