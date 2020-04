Die Siederstadt ist ein populäres Ziel für Geschäftsreisende und Touristen gleichermaßen. Diesen Schluss zieht die Verwaltung aus den Übernachtungszahlen, die das statistische Bundesamt für das Jahr 2019 ermittelt hat. Waren im Jahr 2018 leichte Rückgänge in Schwäbisch Hall zu verzeichnen, so kann im Jahr 2019 von einer positiven Bilanz gesprochen werden, heißt es aus dem Rathaus.

Schwäbisch Hall war vor allem im Sommer beliebt

Der Hauptreisezeitraum der Reisenden ist zwischen Mai und Oktober. Insgesamt kamen 2019 103.403 Menschen in Unterkünften in Schwäbisch Hall an. Dies entspricht einer Steigerung von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings fiel die Bilanz für 2018 schlecht aus, da damals das Hotel Krone in Hessental schließen musste und Übernachtungskapazitäten wegfielen. Bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 2,1 Nächten summierten sich die Übernachtungen in Hall auf 212.898.

Das entspricht einem Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit fällt der Zuwachs der Übernachtungen in der Stadt Schwäbisch Hall stärker aus als der im Landkreis. Die Auslastung der Schlafgelegenheiten in Schwäbisch Hall ist 2019 leicht auf 37,8 Prozent gestiegen.

Durch die Corona-Krise könnte die Bilanz für 2020 wesentlich schlechter ausfallen.