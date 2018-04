Traditionshaus  Hotel Hohenlohe wird 50 Jahre alt

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Altkanzler Ludwig Erhard, die TV-Legenden Liselotte Pulver, Heinz Schenk und Hans-Joachim Kulenkampff, Barde Reinhard Mey, Literaturnobelpreisträger Günter Grass und der „Wunder von Bern“-Torschütze Helmut Rahn haben etwas gemeinsam: ihren Eintrag im Gästebuch des Hotels Hohenlohe. Noch viele illustre Namen mehr verleihen dem ledergebundenen Erinnerungsstück ihren Glanz. Der spätere Bundespräsident Walter Scheel hinterließ schon ein paar Tage vor der Einweihungsfeier am 7. März 1968 als einer der ersten Gäste seine schriftliche Anerkennung.

An Prominenz hat sich Theo Dürr im Lauf von fünfzig Jahren längst gewöhnt. Als Hans-Dietrich Genscher seinen Besuch ankündigte, habe er noch mit einem großen Schild den Parkplatz vor dem Eingang für den damaligen Innenminister reserviert, „um anzugeben“, wie der Hotelgründer bekennt. Das stieß einem braven Haller Bürger auf, der sein Auto mit der Bemerkung „Wenn ich weniger wert bin, dann sagen Sie es mir bitte“ direkt vor diesem Schild parkte. Dürr nahm sich die Kritik zu Herzen.

Durch seine rund um die Uhr besetzte Rezeption – zu dieser Zeit eine einmalige Sache in der Stadt – sei das Hohenlohe oftmals nicht nur die letzte Rettung für „liegen gebliebene“ Reisende gewesen, sondern ebenso für angetrunkene Nachtschwärmer, deren Ehefrauen verärgert die Haustür versperrt hielten.

Seither ist eine Menge passiert. Schritt für Schritt wurde das Ringhotel Hohenlohe zu einem der führenden privaten Viersternehotels ausgebaut. „Wie viele Hindernisse dabei überwunden werden mussten und wie viele Richtfeste wir gefeiert haben, kann ich nicht mehr zählen“, sagt der 80-jährige Hotelier. 1980 verdoppelte der erste große Um- und Erweiterungsbau die Bettenkapazität, die charakteristische Dachlandschaft, Tagungsräume und die Hotelbar entstanden. „Ein Haus, das der Haller Gastronomie auf Jahre hinaus einen beachtlichen Vorsprung beschert“, schwärmte das Haller Tagblatt. 1982 eröffnete das Solebad als Teil des Hotelkomplexes. Nach Erweiterungen macht die üppige Bade- und Saunalandschaft das Hohenlohe bereits seit Langem zum Ziel für Wellness-Fans.

Da jede Bebauung Richtung Weilerwiese damals offiziell zum Tabu erklärt worden war, sollte Ende der Achtzigerjahre ein Neubau auf einem gegenüberliegenden Grundstück an der viel befahrenen Johanniterstraße in Angriff genommen werden. „Wir haben auf den angekündigten Bau des Weilertunnels vertraut. Die Pläne für ein Gästegebäude mit Tiefgarage lagen fix und fertig vor.“ Doch dann fiel in Berlin die Mauer, der Bund brauchte sein Geld andernorts und die Familie blieb auf den Planungskosten sitzen. Eine glückliche Fügung, wie Theo Dürr rückblickend feststellt: „Wer weiß, wo das Hohenlohe jetzt stünde, wenn der Tunnel damals gebaut worden wäre.“ So aber wurde 2001 der Weiler­flügel als Beginn eines umfänglichen „Masterplans“ für die Weiterentwicklung direkt am Kocher errichtet. Sein vorerst letztes umfangreiches bauliches Update für rund 2,5 Millionen Euro erhielt der Hotelkomplex 2015.

Zweite Generation

Zu den Freilichtspielen pflegt das Hohenlohe seit jeher beste Beziehungen. Mit dem fünfstelligen Erlös einer Benefiz-Tafel für tausend Gäste, die vom Marktplatz bis über die Ritterbrücke hinaus reichte, sponserte der gebürtige Haller Theo Dürr im Jahr 2000 den Bau des ersten Globe-Theaters.

Sohn Volker Dürr übernahm 2013 den Chefsessel. In seinem Hotel trifft sich die Welt: Aus 72 Ländern kommen Geschäftsleute wie Urlauber und buchen zwischen 35 000 und 40 000 Übernachtungen jährlich. Sie alle glück­lich zu machen, sei heute aufwendiger als früher: „Die Ansprüche der Gäste werden immer origineller“, lächelt der Junior. Unter seinen 150 Mitarbeitern sind 20 Nationen vertreten. „Ohne Zuwanderer könnten wir den Betrieb gar nicht aufrechterhalten“, betont der 45-Jährige, „es ist ein Segen, dass wir in einer so offenen Gesellschaft leben.“