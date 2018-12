Gemeinderat Hospitalstiftung will Gebäude der Südwestbank kaufen

Hospitalstiftung will Gebäude der Südwestbank kaufen

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Wir haben die Südwestbank. Es gibt Gebäude, da sind Bäume davor ganz gut“, lautet die Einschätzung von Franz Reschke aus Berlin. Der Landschaftsarchitekt hat den Wettbewerb zur Haalplatzneugestaltung gewonnen. OB Pelgrim sieht das ähnlich. „Wie kann man zur besseren Akzeptanz dort beitragen?“, fragt er in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres am Mittwochnachmittag. Es sei daher eine glückliche Fügung, dass die Südwestbank selbst auf die Stadt zugegangen sei. Sie will das Haus verkaufen. Die Bank wird weiterhin als Mieterin im Gebäude bleiben.

Kunstwerk an Fassade

„Der Erwerb täte der Stadtentwicklung gut“, ist sich Pelgrim sicher. 2,5 Millionen Euro sind für den Kauf des Gebäudes im Haal 8 angesetzt. Wie und wann es umgestaltet werden kann, wurde im Gemeinderat noch nicht besprochen. Immerhin ziert ein Werk des verstorbenen Haller Künstlers Hermann Koziol die Fassade.

Die Hospitalstiftung weist eine Bilanzsumme von 87,4 Millionen Euro im Jahr 2017 auf. Sie hat ihre Wurzeln im Mittelalter. „Wir hätten nichts dagegen, wenn der ein oder andere Erblasser eine Zustiftung machte“, sagt Pelgrim. Die Organe der Stadt Hall, und damit auch der Gemeinderat, sind laut Satzung dazu auserkoren, über das Geld zu bestimmen. Daher arbeitete die Hospitalverwaltung eine 220 Seiten starke Haushaltssatzung samt Haushaltsplan aus, die vorgestern im Gemeinderat vorgestellt wird. Nun können sich die Fraktionen darüber Gedanken machen, ob sie Veränderungsanträge stellen. Dann wird die Satzung als Ganzes verabschiedet. Pelgrim erläutert die Eckwerte. Die Stiftung besteht aus drei Säulen: Immobilienbestand, Geldvermögen und Wald. Die 1700 Hek­tar Forst hätten zuletzt allerdings nur einen Gewinn von 8000 Euro abgeworfen. Der Grund: „Wir haben einen jungen Wald“, sagt Pelgrim. Daher werde viel investiert, aber relativ dazu gesehen wenig durch den Holzeinschlag eingenommen.

Zweites Sorgenkind seien die niedrigen Zinsen. Der Sinn von Stiftungen ist es, Geld dauerhaft anzulegen. Das Vermögen soll Bestand haben, die Zinseinnahmen können für den Stiftungszweck eingesetzt werden.

„Fürs Hospital hat die Niedrigzinsphase eine Schattenseite“, sagt Pelgrim. Gegenüber dem Land wurde versichert, bis 2024 jährlich 660 000 Euro für die Finanzierung der Hochschule in Hall zu bezahlen. Dieser Vorschuss der Stiftung wird zwar größtenteils aus Spenden von Betrieben kompensiert. Für den Fehlbetrag sollten aber die Zinserträge aus der Fachhochschul-Unterstiftung ausreichen. Sie tun es nur nicht. Daher schmolz das Kapital der Unterstiftung von ursprünglich 5,1 Millionen auf nun 4,5 Millionen Euro ab.

Blick auf Betongold

„Die Ertragsstärke der Hospitalstiftung liegt in ihrem Immobilienbestand“, berichtet Pelgrim. Im Haushaltsjahr 2019 soll der Gewinn dort 853 000 Euro betragen. Diese Mieteinnahmen hätten sich, obwohl kostengünstige Wohnungen angeboten werden, in den vergangenen neun Jahren fast verzehnfacht. Um die Häuser zu erhalten, würden nun 1,2 Millionen Euro in die Instandhaltung gesteckt. Im Aschenhausweg und im Marienburger Weg sollen Wohnhäuser saniert werden.