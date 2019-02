Kreis Hall Homeoffice liegt voll im Trend

Kreis Hall / Kerstin Dorn

Digitale Technologien ermöglichen es, unabhängig von Zeit und Ort zu arbeiten. Homeoffice wird für immer mehr Beschäftigte möglich. Auch die Arbeitgeber sehen Vorteile.

Früher hieß Homeoffice schlicht Heimarbeit und wurde von Frauen genutzt, die kleine oder kranke Kinder daheim betreuten. Heute ist das Thema in aller Munde und bietet sogar das Potenzial, mit dem sich Parteien zu profilieren versuchen. Die SPD hat auf ihrer letzten Klausurtagung einen gesetzlichen Anspruch auf mobiles Arbeiten formuliert. Was davon in geltendes Recht umgesetzt werden wird, bleibt abzuwarten. Eines allerdings ist sicher: Homeoffice ist auf dem Vormarsch. Die aktuelle Studie des Digitalverbandes Bitkom zeigt, dass 39 Prozent aller Unternehmen Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten lassen und etwa jedes zweite Unternehmen erwartet, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren steigen wird. Die Statistik lässt auch erkennen, wohin die Reise geht: 2014 erlaubte nur jedes fünfte Unternehmen das mobile Arbeiten, zwei Jahre später waren es schon 30 Prozent.

In der Region angekommen

Auch in der Region ist der Trend längst angekommen. Bosch-Pack­aging Technology ermöglicht es 800 seiner 1100 Mitarbeiter am Standort Crailsheim, mobil zu arbeiten. Eine Ausnahme bilden Fertigung und Montage. Die Rahmenbedingungen hierfür wurden in einer Konzernbetriebsvereinbarung festgelegt. Das gilt auch für die Zeiterfassung: Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, sich über ein Computerprogramm ein- und auszuloggen, unabhängig davon, ob er sich auf dem Betriebsgelände befindet oder nicht. Das werde von den Mitarbeitern sehr positiv aufgenommen, weiß Christina Holzinger, verantwortlich für Deployment Business Excellence: „Unsere Mitarbeiter haben durch das mobile Arbeiten viele Freiheiten, um sich kreativ zu entfalten.“ Und auch das Unternehmen profitiert: „Für uns ist die Mitarbeiterbindung wichtig. Die meisten Ideen entstehen nicht im Büro, sondern draußen in der Natur oder zu Hause.“

Auch beim Landratsamt Schwäbisch Hall wird mobiles Arbeiten verstärkt nachgefragt. Aktuell arbeiten etwa sechs Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice. Insbesondere dann, wenn Berichte oder Gutachten erstellt werden müssen. Grundsätzlich ermöglicht es die Behörde allen Mitarbeiten, die keinen direkten Bürgerkontakt haben. Auch hier sieht der Arbeitgeber die Hauptmotivation darin, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.

Beim Mutterunternehmen der Würth-Gruppe in Künzelsau ist der Anteil derjenigen, die nicht an einen Büroarbeitsplatz gebunden sind, mit über 50 Prozent überdurchschnittlich hoch. Er betrifft hauptsächlich Mitarbeiter im Außendienst und im kaufmännischen Bereich. Eine Ausnahme bilden alle, die in den Logistikzentren und Niederlassungen mit festen Schicht- oder Öffnungszeiten arbeiten. Die Arbeitszeitmodelle sehen individuelle Lösungen vor, die mit der jeweiligen Führungskraft abgesprochen werden müssen. Würth setzt auf Vertrauensarbeitszeit ohne feste Kern­arbeits- oder Pausenzeiten. Dort hat man die Erfahrung gemacht: Wem Vertrauen geschenkt wird, wer sich seine Arbeitszeit flexibel einteilen kann, ist motivierter und fühlt sich mehr mit dem Unternehmen verbunden.

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall unterscheidet zwischen klassischen Telearbeits- und Homeoffice-Verträgen. Reine Homeoffice-Verträge haben aktuell knapp 200 der rund 3000 Mitarbeiter. Die Möglichkeit, den Rechner mit nach Hause zu nehmen, von unterwegs oder an verschie­denen Orten in der Hauptverwaltung zu arbeiten, haben insgesamt mehr als 1000 Mitarbeiter, also rund ein Drittel. Die Generalbevollmächtigte der Bausparkasse, Claudia Klug, sieht darin eine Möglichkeit, auch entfernt wohnende Experten für die Bearbeitung komplexer Baufinan­zierungen zu gewinnen. Sie macht eine einfache Rechnung auf: Wer täglich für Hin- und Rückfahrt zur Arbeit zwei Stunden verliert, kann seine Arbeitszeit von sechs auf acht Stunden erhöhen, ohne seine Freizeit einschränken zu müssen und verdient gleichzeitig mehr. Deshalb richtet das Unternehmen verstärkt Telearbeitsplätze für Mitarbeiter in der Kreditbearbei­tung und solche mit längeren Anfahrtswegen ein.

Gründe, die gegen Homeoffice sprechen

Die Bitkom-Studie nennt auch Gründe, weshalb sich Unternehmen gegen das mobile Arbeiten entscheiden. Dazu zählt der Gleichbehandlungsgrundsatz im Sinne von: wenn nicht alle Mitarbeiter mobil arbeiten können, dann darf es keiner; die Furcht vor sinkender Produktivität oder Erreichbarkeit, Sorgen um die Datensicherheit sowie eine zu teure technische Ausstattung. Auch im Arbeitsrecht sieht Bitkom eine Hürde: „Wer spätabends noch mal die Dienstmails checkt und am nächsten Morgen wieder am Arbeitsplatz ist, verstößt gegen die Gesetze“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.

