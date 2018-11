Wald Holzpreis ist im Sinkflug

Bühlerzell / Sigrid Bauer

Laut Michel Rönz, dem stellvertretenden Leiter des Haller Forstamts, wird eine Forstreform kommen, auch wenn das Kartellverfahren jetzt beendet ist. „Die Regierung hat das in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt“, erklärte er den Bühlerzeller Gemeinderäten. Voraussichtlich werde im Kreis Hall das sogenannte Kooperationsmodell Anwendung finden. Dabei betreut die Landesforstverwaltung weiterhin mit ihren bisherigen Förstern den Gemeindewald. Aus dem Holzverkauf zieht sich das Land aber aus wettbewerbsrechtlichen Gründen vollständig zurück.

Was sich bald noch ändern wird: Bezahlt wird die Arbeit nicht mehr nach Festmeter Hiebsatz, sondern nach den Gestehungskosten. „Wie sie berechnet werden, wird noch geklärt“, so Rönz. Ab 1. Januar 2020 greift die Reform, die auch die Privatwaldbesitzer betrifft.

Kommunen suchen Lösung

„Sie können sich zu genossenschaftlichen Verkaufsstellen zusammenschließen. Sollte das nicht klappen, übernimmt der Landkreis wieder den Verkauf“, meint Rönz. „Der Kreis hat 2015 eine Verkaufsstelle für Privatwaldbesitzer und Körperschaftswald eingerichtet, weil das Kartellamt dem Land verboten hat, außer Holz aus dem Staatswald weiteres zu vermarkten. Wenn die Forstbetriebsgemeinschaften den Verkauf selber organisieren, kann sich der Kreis zurückziehen“, erläutert Jörg Brucklacher gegenüber dieser Zeitung. Bühlerzells Bürgermeister Thomas Botschek erörtert mit anderen Gemeinden ein gemeinsames Vorgehen.

Der Holzpreis befindet sich im Sinkflug. Schuld daran sind riesige Holzmengen, die durch die Frühjahrsstürme vor allem in Mitteldeutschland zu großen Waldschäden geführt haben. Dazu überfluten Käfer- und Sturmholz auch aus Osteuropa und zuletzt aus Italien den Markt. „Seit 2005 habe ich noch nie so niedrige Preise erlebt“, so Rönz. Bühlerzell hatte Glück, konnte sein Holz Anfang des Jahres zu einem ordentlichen Preis verkaufen. Mehr als 15 000 Euro Überschuss hat der Wald erwirtschaftet. „Das war in dieser Hinsicht ein sehr gutes Jahr. Aber es ist fraglich, ob es 2019 so weitergeht“, dämpfte Brucklacher die Erwartungen.

Kein Nadelholz einschlagen

Unter normalen Umständen würde er bei einem geplanten Hiebsatz von 460 Festmetern wieder mit einem fünfstelligen Plus rechnen. Das Kreisforstamt hat aber empfohlen, im Winter wegen der schlechten Preise kein Nadelstammholz zu schlagen und abzuwarten, wie viel Käferholz anfällt. „Wenn wir in Bühlerzell wie dieses Jahr wieder nur wenig Käferbefall haben, können wir besprechen, was wir machen“, vereinbarte Brucklacher mit dem Bürgermeister. Für den Staatswald gelte ein kompletter Einschlagstopp.

Beim Waldbegang hatte Jörg Brucklacher auch Kurioses zu bieten: So zeigte er den Räten eine Wildbirne. „Das ist der einzige Baum dieser Art, den ich im Bühlerzeller Wald kenne“, sagte er. Die Früchte sind nur bis zu drei Zentimeter groß und steinhart. Die Wildform bildet Seitentriebe zu Dornen um, um sich vor Tierfraß zu schützen.

Süßer Vorrat für den Winter

„Die ältesten Birnenfunde in menschlichen Siedlungen sind 5000 Jahre alt“, weiß Brucklacher. Schon in der Jungsteinzeit wurden die Früchte getrocknet und gedörrt – als süße Kohlenhydratquelle im Winter. Sehr bald wurden größere Exemplare bevorzugt – die Frucht wurde größer, weicher, süßer. 100 nach Christus entwickelten die Menschen das Veredeln der Bäume durch Aufpropfen. „Allerdings haben sich die veredelten Sorten auch immer mit der Wildbirne gekreuzt. Deshalb gibt es heute kaum noch genetisch reine Wildbirnen“, erklärte der Förster. Er kennt einen Pomologen, das sind Leute, die sich mit den Urformen der Obstsorten auskennen. Von ihm bekomme er eine einigermaßen echte Wildbirne, die er an eine Stelle setzen will, wo er Eschen fällen muss, die vom Eschentriebsterben befallen sind, verrät er.

An einem toten Buchenstamm hat er einen Baumpilz, einen Zunderschwamm entdeckt. „Den haben die Menschen früher sogar gegessen“, so Brucklacher. Wichtiger war aber der Zunder, der aus einer Schicht des Pilzkörpers hergestellt wurde, und beim Feuer­entfachen half. „Auch Ötzi hatte eine Dose mit Zunder bei sich“, so der Waldkenner.