Wechsel Hohenloher wird Chef der WG Heilbronn

Heilbronn/Hall / Kilian Krauth/Bettina Lober

Es war ein gut gehütetes Geheimniss der Weinbranche. Nun ist es offiziell. Die 1420 Mitglieder der Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg (WG Heilbronn) bekommen am 1. Juli 2019 einen neuen Geschäftsführer: Michael Eißler aus Niedernhall. Der 49-jährige verheiratete Vater zweier Töchter ist seit 16 Jahren Direktor bei der BAG Hohenlohe in Schwäbisch Hall mit den Geschäftsfeldern Agrarhandel, Landtechnik, Service, Verkauf, Haus- und Gartenmärkte, Finanzdienstleistungen sowie einigen Beteiligungen. Der an der Universität Hohenheim diplomierte Ökonom sitzt in etlichen Branchengremien, ist Reserveoffizier der Bundeswehr und war bereits 1996 bis 2002 Geschäftsführer des Jupiter-Weinkellers Hausen.

„Ich habe mich bei der BAG immer sehr wohlgefühlt, das hat sehr gut zusammengepasst“, sagt Eißler. Im nächsten Jahr feiert er seinen 50. Geburtstag, da komme man zuweilen schon ins Grübeln über die berufliche Zukunft. In dem Angebot der WG Heilbronn sieht er eine „reizvolle Aufgabe“ und die Chance für eine neue Heraus­forderung. Dennoch sei ihm die Entscheidung „nicht ganz leicht gefallen“. Auf jeden Fall werde er sich in den nächsten sieben Monaten auch weiterhin „mit Vollgas“ für die BAG reinhängen, versichert er.

Nachfolger steht bereits fest

Obwohl er es bedauert, dass Eißler nach dann 17 Jahren Ende Juni Hall verlassen wird, hat der BAG-Vorstandsvorsitzende Ulrich Kühnle aus Bühlerzimmern auch großes Verständnis für die Entscheidung des Geschäftsführers, die sich bietende Chance wahrzunehmen. „Wir haben immer sehr gut zusammengearbeitet“, betont Kühnle. Ein Nachfolger für Eißler stehe übrigens bereits fest – sein Name soll nächste Woche bekanntgegeben werden.

In Heilbronn will Karl Seiter seinen Nachfolger „in Ruhe“ einarbeiten und dann 2020 nach 22 Jahren an der WG-Spitze in Rente gehen. Wegen der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn, bei der die WG Heilbronn touristisch besonders aktiv ist und die von Seiter geführte Wein-Villa einen Stand betreibt, hatte er seinen Vertrag entsprechend verlängert. Zudem wollte der 66-Jährige, so sagt er, die mit 1430 Hektar größte WG Württembergs „nicht schlagartig verlassen“.