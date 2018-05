Trauer Hohenloher Sänger Gonzo ist tot

Künzelsau / gög

Weit über seine Hohenloher Heimat hinaus war der Sänger und Frontmann der Coverband Gonzo ´n´ Friends bekannt – nicht zuletzt wegen des Auftritts mit seiner Band in der TV-Sendung „Das Supertalent“. Nun ist der in Künzelsau geborene Josip Krolo im Alter von 47 Jahren gestorben.

Seinen Tod haben Musikerkollegen auf Nachfrage der Heilbronner Stimme bestätigt. Er sei am Donnerstagabend gestorben. In der Region war der Musiker vor allem durch seine Band Gonzo ’n’ Friends bekannt geworden. Im Schwäbisch Haller NCO-Club war die Band über Jahre hinweg fester Programmteil – und trat mit vielen bekannten Musikern auf, wie Shaham von der Band Bro’Sis. Mit der Band stand er bei einem Konzert von Elton John auf der Bühne und als Vorband von Joe Cocker. Für die Unwetteropfer in Künzelsau stand Krolo bei einem Benefizkonzert auf der Bühne.

Die musikalische Karriere Josip Krolos begann durch Zufall: In einem Künzelsauer Bistro hatte er bei dem Lied „Hotel California“ lauthals mitgegrölt, eine Band wurde so auf ihn aufmerksam – sein Einstieg ins Business.

Am Donnerstagabend hätte Gonzo noch ein Konzert im Wildpark in Bad Mergentheim gehabt. Dazu kam es nicht mehr. Josip Krolo hinterlässt eine 20-jährige Tochter.