Der Landwirt, der 2020 einen Liter Milch an die Hohenloher Molkerei geliefert hat, bekam dafür 39,04 Cent. Das sind 0,41 Cent weniger als im Jahr davor. Dieser Rückgang relativiert sich, wie der Geschäftsführende Vorstand Martin Boschet am Dienstag bei der Generalversammlung in der Arena Hohenlo...