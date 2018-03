Sanierung Hoffen auf die Finanzspritze

Ilshofen / Ute Schäfer

Das Stadion in Ilshofen ist in die Jahre gekommen. Das sieht jeder, der dort auf den gebrochenen Stufen der Betontribüne sitzt oder auf der löchrigen und abgenutzten 400-Meter-Bahn läuft. Eine Sanierung ist also überfällig. Das wissen die Schule, der Sportverein und die Verwaltung der Stadt Ilshofen gleichermaßen.

Seit über einem Jahr schon wird deshalb geplant, werden Vor-Ort-Termine und Wunschlisten geschrieben, werden Förderungen beantragt. In seiner März-Sitzung entschloss sich der Gemeinderat mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung dafür, die Anlagen zu sanieren – wenn die beantragten Förderungen genehmigt werden.

Die Gesamtkosten für die Sanierung werden laut Vorplanung 714 000 Euro betragen – im Haushalt sind 650 000 Euro eingestellt. Die Stadt hofft sowohl auf die Sportstättenförderung als auch auf den Ausgleichsstock und ist zuversichtlich, dass das klappt. Die Sportstättenförderung betrage voraussichtlich pauschal 115 000 Euro, erklärte Bürgermeister Roland Wurmthaler. Wie viel der Gemeinde aus dem Ausgleichsstock zugeschlagen werde, sei hingegen noch ungewiss.

Minimalversion: 650 000 Euro

In einer Vorplanung berechnete ein Ingenieurbüro die Kosten für eine Minimalversion und kam auf 650 000 Euro. In diesen Kosten berücksichtigt waren unter anderem die Sanierung der 400-Meter-Bahn, der Stufentribüne, der Weitsprunggrube, des Kugelstoßkreises und ein Asphaltweg zum zweiten Rasenplatz.

Dann äußerten der TSV und die Hermann-Merz-Schule zusätzliche Wünsche, die sich in der Summe auf 150 000 Euro beliefen – nicht eingerechnet eine erneute Sanierung des Spielfelds, die sowieso nicht infrage kam. Mit dabei waren aber unter anderem eine breitere Tribüne, ein mobiler Trainerunterstand für Fußballspiele, eine Diskusanlage oder die Beseitigung von Stolperstellen an den Eckfahnen des Spielfelds. Diese Wünsche flossen in die neuen Planungen mit ein.

Andere Wünsche wurden modifiziert (und damit verbilligt). Dies betraf zum Beispiel einen Geräteunterstand für die Leichtathleten, denn der jetzige ist zu klein. Der Unterstand sollte eigentlich in den Hang neben der 400-Meter-Bahn eingelassen werden. Doch dort hätte er aufwendig und kostspielig gesichert werden müssen. Deshalb wird es nun eine Fertiggarage am hinteren Rand des Geländes geben. Vom Platz her reicht das auch und ist außerdem billiger, erklärte Bürgermeister Wurmthaler.

Auch den Starkstromanschluss am Spielfeldrand wird es nicht geben, weil sich der TSV an den Kosten nicht beteiligen konnte. Aber es kommt ein Leerrohr in den Boden. „Dann ist wenigstens die Tribüne überwunden“, so Wurmthaler. „Jetzt müssen wir die Förderungen abwarten, dann können wir loslegen.“