Goldene Hochzeit Hochzeit bei minus 43 Grad Celsius

Schwäbisch Hall / Von Monika Everling

Gestern vor 50 Jahren haben Ljuba und Robert Weimer ihre Heiratsurkunde unterzeichnet, und doch haben sie ihre goldene Hochzeit schon vor zwei Wochen mit einem schönen Familienfest gefeiert. Wie kommt das? „Unsere Hochzeit war am 15. Februar 1969. Aber damals war es in Kasachstan so geregelt, dass die offizielle Eheschließung erst ein paar Wochen später stattfand – es war so eine Art Probezeit. Wir haben also am 3. März die Ehepapiere unterzeichnet“, berichtet Robert Weimer.

Von der Hochzeitsfeier, zu der damals etwa 30 Gäste kamen, gibt es kein Foto. „Es hatte 43 Grad minus und sehr viel Schnee. Da ist kein Fotograf zu uns aufs Dorf gekommen. Auch kein Musiker – mein Vater wollte einen Harmonikaspieler engagieren, aber der hat sich geweigert, bei dem Wetter zu uns rauszufahren“, erinnert sich Weimer. Die Deutschrussen waren nicht gerne gesehen in Kasachstan, wohin sie in der Stalin-Ära zwangsumgesiedelt worden waren. „Ich war Kraftfahrer. Wenn Fahrzeugkontrolle war und die Polizisten im Ausweis meinen deutschen Namen gesehen haben, haben sie immer gesagt, ich solle doch nach Deutschland gehen.“

Umzug nach Russland

Doch 1983 ist die Familie erst mal nach Wolgograd gezogen, in jene Stadt, die bis 1961 Stalingrad hieß und aus der Robert Weimers Eltern stammten. „Wolgograd ist eine sehr große Stadt, 80 Kilometer lang und 30 Kilometer breit“, berichtet Weimer, und fügt froh an: „In Schwäbisch Hall gefällt es mir viel besser.“ Aber es war natürlich nicht die Schönheit der Stadt, die das Paar nach Schwäbisch Hall gelockt hat. Der Sohn lebte bereits mit seiner Frau in Neresheim, und die Weimers wollten in seiner Nähe sein.

So kamen sie im Jahr 2000 nach Hall, wo es ein Wohnheim für Russland-Aussiedler gab. „Wir hatten nur zwei große Taschen bei uns, sonst mussten wir alles zurücklassen.“ Aber sie hätten nie Heimweh nach Russland gehabt, beteuert das harmonisch und glücklich wirkende Paar. „Die ganze Familie ist hier, das ist schön. Und wir haben gleich Arbeit gefunden“, sagt Ljuba Weimer dankbar – die frühere Mathe-Lehrerin hadert kein bisschen damit, dass sie sich mit einer Putzstelle begnügen musste.

Ihr Mann arbeitete ein Jahr lang bei der Meterstab-Firma Adga in Mainhardt. Bei einem Arbeitsunfall verlor er einen Teil eines Fingers: Ein Kollege schaltete die Fräse ein, die Weimer gerade reinigte. Und kurze Zeit später übernahmen Roboter viele Arbeiten. 85 Mitarbeiter seien gekündigt worden, berichtet Weimer. Er kam im Oberroter Sägewerk Bürk unter, doch drei Jahre später wurden auch dort viele Mitarbeiter gekündigt, weil der Firmenchef keinen Nachfolger fand. Weimer war kurz arbeitslos, dann ging er in Frührente.

„Gärtnern ist wie Urlaub“

Sehr wichtig ist den Weimers ihr Schrebergarten. „Wir lieben die Gartenarbeit und die Blumen. Wir fahren normalerweise nicht in Urlaub, aber Gartenarbeit ist sehr guter Urlaub“, sagt Robert Weimer. Auch hinter ihrem Haus haben sie jetzt ein Stück Garten. Denn seit Kurzem lebt das Paar in einer nagelneuen Doppelhaushälfte im Haller Baugebiet Breit­eich. „Das kam sehr plötzlich für uns“, berichtet Ljuba Weimer. „Unsere Tochter hat uns eine Woche Zeit gegeben, uns zu entscheiden, ob wir gemeinsam mit ihr in einem Doppelhaus wohnen wollen.“ Und ihr Mann ergänzt: „Wir hatten eine Eigentumswohnung auf dem Teurershof, und die haben wir in den letzten Jahren komplett frisch renoviert. Wir hatten alles vorbereitet für die Rentenzeit. Es war keine leichte Entscheidung, diese Wohnung zu verkaufen.“

Kleine Rente

Aber die beiden bereuen auch diesen Neuanfang keinesfalls. Das neue Haus ist schön, stilvoll eingerichtet und blitzblank geputzt. Und sie freuen sich, so nahe bei der Familie zu sein. Finanziert wurde der Neubau von der Tochter und deren Mann – das Ehepaar Weimer hätte sich das nicht leisten können. „Ich habe 33 Jahre in Russland gearbeitet, aber nur zehn in Deutschland. Deshalb bekomme ich nur 150 Euro Rente. Mein Mann bekommt 650 Euro. Da müssen wir was dazuverdienen“, berichtet Ljuba Weimer. Deshalb sind die beiden noch als Hausmeister in Mehrfamilienhäusern tätig.

In ihrer Freizeit sind sie gerne draußen. „Wir gehen jeden Abend spazieren, meistens im Wald“, berichtet Ljuba Weimer. Danach liest sie Romane auf Deutsch oder Russisch, und er wärmt sich am Kamin. Eine Familie, die immer wieder neu anfangen musste, hat eine Heimat gefunden.