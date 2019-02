Kriminalität Hochwertige Fahrräder gestohlen

Schwäbisch Hall / noa

Am späten Freitagabend sind einer Polizeistreife drei Männer aufgefallen, die ein Fahrrad in der Johanniterstraße in Richtung Scharfes Eck geschoben haben. Einer der drei trug einen Bolzenschneider bei sich. Beim Anblick der Streife flüchteten zwei der Männer in Richtung Im Weiler, der dritte rannte zum Parkhaus des alten Kauflandes. Dort ist er von den Polizeibeamten gestellt werden. Das Fahrrad und den Bolzenschneider ließen die beiden anderen Geflüchteten zurück.

Kurz darauf meldeten zwei Bürger, denen die Fahrräder gestohlen worden sind. Im Rahmen der Fahndung hat die Polizei insgesamt fünf gestohlene Fahrräder wiedergefunden. Der Gesamtwert der Drahtesel beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 12 000 Euro. Alle waren durch Schlösser gesichert.

Mittlerweile sind auch die flüchtigen Täter ermittelt und festgenommen. Alle drei müssen mit einer Strafanzeige wegen Bandendiebstahl rechnen.