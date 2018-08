Überschwemmungen Hochwasser: Es kommt und geht auch wieder

Obersontheim / Elisabeth Schweikert

Direkt am Fluss bauen – das wäre den Menschen in der Frühzeit nicht eingefallen. Die ersten sesshaften Menschen in unserer Region bauten in der Regel auf Hochebenen. Die Flusstäler waren oft sumpfig, in engen Tälern gab es nur kleinere Landflächen, die bebaut werden konnten. Wann die Menschen in die Täler zogen und wie die frühmittelalterliche Besiedlung vonstatten ging, sei mangels Funden wenig erforscht, berichtet Halls Stadtarchivar Daniel Stihler. „Da bewegt man sich im Bereich der Spekulation.“

Obersontheim wurde erstmals 1349 als „Obern Suntheim“ = Südheim erwähnt, als südlicher Stützpunkt der Stöckenburg. Der historische Ortskern liegt flussabwärts gesehen links der Bühler auf einer leichten Anhöhe. Der Ort dürfte deutlich älter sein, darauf weist die wohl um 1200 an der Bühler gebaute Herrenmühle hin. Ab 1600 wurde auch rechts der Bühler gebaut. Seit wann sich die Obersontheimer mit Hochwasser der Bühler befassen müssen, ist nicht dokumentiert, es dürfte aber eine lange Beziehung sein.

Dann war schulfrei

Relativ entspannt äußert sich der Obersontheimer Apotheker Kurt Betz über die regelmäßigen Hochwasser der Bühler. Er lebt damit, dass der Fluss regelmäßig über die Ufer tritt und hat sich damit arrangiert. Auch seine Eltern und Großeltern hielten es so. „Man war fatalistisch, hat’s halt über sich ergehen lassen. Und dann, wenn das Wasser weg war, den Besen und den Wasserschlauch rausgeholt und sauber gemacht.“ Das einzig Gute am Hochwasser sei gewesen, dass dann schulfrei war. Bei starkem Hochwasser seien stets Schaulustige gekommen. „Das hat mir gestunken – man selbst schafft den Dreck weg und die anderen schauen zu und kommentieren’s.“

Nicht nur die Familie Betz lebt mit dem Hochwasser der Bühler, im Prinzip geht es allen Anwohnern der Hauptstraße so, betont Betz. Einige seiner Nachbarn, die teilweise ein tiefer stehendes Haus haben, seien noch schlimmer dran. Der 62-Jährige führt hinter sein Haus, dort fließt wenige Meter vom Gebäude entfernt die Bühler. Etwa 1,5 Meter tief sei das Wasser dort, gut sechs Meter breit. Die Ufer sind auf beiden Seiten steil, ragen gut einen Meter über dem Wasserspiegel auf. Im Januar diesen Jahres habe es das jüngste Hochwasser gegeben, berichtet der Apotheker und führt in seine Garage. An der Wand hat er etwa in Kniehöhe mit einem Strich die Wasserhöhe markiert und das Datum dazu geschrieben: „25.1.18“ steht dort. Damals, im Januar, war noch Frost. Als es dann ab dem 15. einige Tage lang regnete, konnte der Boden kein Wasser aufnehmen und die Bühler trat sechs Tage später über die Ufer.

Bei Flut öffnen sich die Tore

Das Haus Betz liegt im Überflutungsgebiet der Bühler, dort darf nur unter Auflagen gebaut werden. Kurt Betz’ Garage ist deshalb in Bodenhöhe mit einem Flüssigkeitsfühler ausgestattet. Wenn die Bühler über die Ufer tritt, und das Wasser in die Garage fließt, gehen automatisch die beiden Rolltore hoch. „Das Fließen der Bühler darf nicht unterbrochen werden.“ Und das Auto? Immer wenn es mal stärker regne, habe er die Bühler und den Regenradar im Internet im Blick, berichtet Betz. Wenn sich abzeichne, dass es länger regnet, parke er sein Fahrzeug oben im Ort. Früher, vor dem Umbau seines Hauses, hielt er bei Hochwassergefahr Nachtwache und schaute alle halbe Stunde in den Keller, ob er schon unter Wasser steht. „Da schläft man nicht mehr.“

Das Wasser stand 1,5 Meter hoch

Das schlimmste Hochwasser, das Kurt Betz erlebte, war das sogenannte Jahrhunderthochwasser im Dezember 1993. Am 20. und 21. Dezember, wenige Tage vor Weihnachten, stand der ganze untere Ort unter Wasser. An der Zufahrt zu seinem Haus zeigt Betz, wie hoch das Wasser reichte: etwa 1,50 Meter hoch. Bei der Bäckerei, die wenige Häuser weiter steht, liegen alle Räume tiefer. „Da standen die Backöfen unter Wasser.“

Ebenso gefährlich wie Hochwasser waren früher im Winter Eisschollen. „Ich erinnere mich noch gut, es war Anfang der 60-er Jahre: Mein Vater und andere Männer standen mit Eisenstangen im Garten und drückten die Eisschollen weg.“

Info: Der nächste Teil der Serie befasst sich mit der Herrenmühle in Obersontheim.