Der Sommer ist auch in Schwäbisch Hall angekommen. Vier Menschen, die vorwiegend im Freien arbeiten, berichten, wie sie sich gegen die Sonne schützen.

Schon seit Tagen ist es auch in Schwäbisch Hall sehr heiß. Mehr als 30 Grad zeigt das Thermometer am Tag an. Manche Arbeitnehmer müssen unter diesen Bedingungen im Freien arbeiten.

Steffi Spindler (32) ist Fachangestellte für Bäderbetriebe im Schenkenseebad Schwäbisch Hall: „Ich schütze mich gegen diese extremen Temperaturen mit einer Schildmütze und trage eine Sonnenbrille, welche uns extra für dieses Wetter vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird.“

Vorbräunen und Wasser trinken

Schutz vor der Sonne biete den Angestellten übrigens auch eine Holzhütte im Freibad. Außerdem stehe am Beckenrand meist ein Sonnenschirm, unter dem die Mitarbeiter Schutz suchen können. „Ich creme mich regelmäßig ein und bräune mich vor.“ Auch privat halte sie sich viel im Freien auf. In einer Acht-Stunden-Schicht trinkt sie bis zu drei Liter Wasser, manchmal auch mehr. Das Wetter störe sie nicht, im Gegenteil, sie genieße es, bei diesem draußen zu arbeiten. „Der Job macht mir sehr viel Spaß und das ist ja schließlich das Wichtigste.“ Die Berufskleidung besteht bei ihr aus Shorts, einem ärmellosen T-Shirt und Badeschuhen.

Tobias Wadent isst Salat - der liegt nicht schwer im Magen

Ein Weiterer, der bei diesen Temperaturen im Freien arbeitet, ist Tobias Wadent (47). Er ist Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz und Wachleiter in Schwäbisch Hall. „Am besten schütze ich mich gegen die Hitze, indem ich viel trinke.“ Für Mitarbeiter werde sogar Mineralwasser vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. „Bei diesen Temperaturen achte ich auch auf meine Ernährung.“ Salat esse Wadent am liebsten, der liege nicht so schwer im Magen. Außerdem habe er bei dieser Hitze auch keinen großen Appetit. „Wir versuchen vor Schichtbeginn um 7 Uhr, alle Fenster aufzureißen, und zwei Stunden später werden die Schotten über den Tag wieder dicht gemacht.“ Im Aufenthaltsraum stehe außerdem ein Ventilator. Zur Berufskleidung berichtet er Folgendes: „Jeder Mitarbeiter hat seine persönliche Schutzausrüstung.“ Diese besteht aus einer langen Hose, einem T-Shirt und bei Verkehrsunfällen herrscht im Rettungsdienst eine Jackenpflicht. Des Weiteren trägt er auch Sicherheitsschuhe bei der Arbeit.

Kellner trinkt hausgemachten Eistee

Der Kellner Paolo Guaragnone (28) trägt ein Hemd und eine lange Hose. Er sagt zum Thema Hitze: „Ich trinke über den Tag verteilt sehr viel Wasser oder selbst gemachten Eistee von meiner Chefin.“ Er mache im Inneren des Restaurants mehrere kleine Pausen, um kurz durchzuatmen. Hauptsächlich arbeitet Guara­gnone auf der Terrasse unter dem Sonnenschirm. „Ich bin sehr froh, dass endlich die Hitze kommt“, das sei er aus Italien schließlich nicht anders gewohnt.

Ganz früh mit der Arbeit am Bau beginnen

Im Baugebiet Breiteich im Westen Schwäbisch Halls wird nach wie vor viel gebaut. Vico Schubert (40) ist Facharbeiter im Hochbau und von morgens bis abends auf der Baustelle tätig. Er arbeitet mit freiem Oberkörper und sagt zu den jetzigen Temperaturen: „Um mich vor der Hitze zu schützen, versuche ich, so früh wie möglich auf der Baustelle zu sein.“

Er habe mit seinem Team schon um 6 Uhr zu arbeiten begonnen. „Ich trage bei der Arbeit grundsätzlich einen Hut und versuche, über den Tag sehr viel zu trinken.“ Sonnencreme brauche der Facharbeiter bei diesem Wetter nicht, er werde immer gleich braun. Wenn er abends total erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt, legt er nur noch die Füße hoch.

