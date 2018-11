Gesprächsgruppe Hilf für Eltern, die ihr Kind verloren haben

Schwäbisch Hall / swp

Der Diakonieverband Schwäbisch Hall bietet für Eltern, die ihr Kind während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verloren haben, eine Trauergruppe an. Ein Kind zu verlieren, egal in welcher Lebensstufe, sei mit das Schlimmste, was Eltern passieren kann, heißt es in einer Mitteilung. Schmerz, Wut, aber auch Kraftlosigkeit und Leere bestimmten Gefühle und Gedanken. Für eine gewisse Zeit der Trauer biete die Gesprächsgruppe Begleitung und Unterstützung. Zusammen mit anderen Betroffenen über das Erlebte zu sprechen, könne helfen und Ermutigung und Impulse für das Weiterleben geben. Darüber hinaus soll mit kreativen Elementen, Körperübungen und Ritualen der Trauer Ausdruck gegeben werden. Die Trauergruppe für Eltern, die ihr Kind während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verloren haben, kommt sechsmal zusammen. Der erste Termin ist am Dienstag, 27. November. Die folgenden sind am 18. Dezember, am 8. und 29. Januar sowie am 19. Februar und 12. März 2019. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Brenzhaus. Eine Anmeldung ist erforderlich. Telefon: 07 91 / 94 67 40. Veranstalter sind die Evangelische Familienbildung sowie das Evangelische Kreisbildungswerk Schwäbisch Hall.