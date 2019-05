Die Sieder bereiten das Landestreffen der Stadtgarden und Bürgerwehren vor, das ab Freitag die Innenstadt beleben wird.

In welchem Gefühlszustand würde sich wohl so ziemlich jeder Mensch dieser Welt befinden, der ein Fest mit 1500 Aktiven und einem vielfachen an Beteiligten vorbereitet? Alarmstufe Rot! Doch Erster Hofbursche Stefan Ebert ist die Ruhe in Person: „Ich bin nicht nervös. Eine gesunde Anspannung ist da.“

Landesvorsitzender Interview Bürgerwehren und Stadtgarden: Bunte Uniformen, Schwarzpulver und Märsche Ein Festumzug mit 1500 Beteiligen wird bald durch Hall ziehen. Die Bürgerwehren kommen zum Landestreffen. Jürgen Rosenäcker aus Wallhausen führt den Verband an.

Das Landestreffen der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg-Hohenzollerns steht in Schwäbisch Hall bevor. Und bis zuletzt konnten noch nicht alle Reiter sagen, ob sie nun ihr Pferd auch über Nacht in Hall lassen, oder nicht. Das ist wichtig, um die Anzahl der Boxen zu bestellen, die auf den Kocherwiesen aufgestellt werden. Einige Reiter wollen sogar bei ihren Pferden, vor der Box auf einem Feldbett, schlafen. Lange Zelte schützen die Pferde vor Regen und Wind.

„Wir haben schon den Großen Zapfenstreich mit dem Stadtorchester geprobt“, berichtet Ebert, der erst seit kurzem Erster Hofbursche ist. „Das hat gut geklappt.“ Auf dieses musikalische Zeremoniell der Trachtenträger können sich die Besucher also freuen.

Sieder in Schwäbisch Hall Alt Hall plant Mega-Ereignis in Schwäbisch Hall Das Treffen der Bürgerwehren mit 1700 Akteuren wird vorbereitet. Die Sieder suchen Tänzer. OB Pelgrim wird als Vorsitzender wiedergewählt.

Ab heute wird das bevorstehende Fest für alle Passanten in der Innenstadt sichtbar. „Das Zelt wird auf großen Sattelaufliegern zum Haalplatz transportiert“, berichtet Ebert. Um 7 Uhr startet der Aufbau des 20 Meter breiten und 60 Meter langen Zeltes. „Das ist das größtmögliche Festzelt, das man auf den Haalplatz stellen kann“, sagt Ebert. Für 1600 Personen wird es bestuhlt. Kühlwagen und Küchenzelt ergänzen den Festplatz.

Kinderfest grätscht rein

Einen Tag lang muss die Festvorbereitung auf dem Haalplatz innehalten. Denn das Kinderfest dominiert Hall am Mittwoch. Kaum sind die Kleinen am späten Nachmittag verschwunden, geht die Festvorbereitung weiter. Das Zelt wird mit der Getränke- und Essensausgabe ausgestattet. Parallel dazu baut das Technische Hilfswerk die Behelfsbrücke über den Kocher auf, die den Sulferturm mit dem Grasbödele verbindet. „Voraussichtlich zeltet die Bürgerwehr Ellwangen auf dem Grasbödele“, berichtet Ebert. Freitagfrüh inspiziert die Bauverwaltung das Festzelt. Und danach startet dann die Party, die bis Sonntag andauert.

„Es wird sehr anstrengend bis Pfingsten“, ist sich Ebert sicher. Für die Sieder sei klar, dass sie beim Treffen der Bürgerwehren als Gastgeber in knapp 600 Schichten rackern. Die Arbeit wird bis Pfingstsonntag nicht ausgehen, da sich nach dem Abbau der Feier der Bürgerwehren nahtlos ab Mittwoch, 5. Juni, der Aufbau des Kuchen- und Brunnenfestes anschließt.

Stefan Ebert kann es immer noch kaum glauben, dass es nun los geht. „Seit zwei Jahren planen wird das Treffen der Bürgerwehren und nun steht es unmittelbar bevor.“

