Gewerbepark Heute startet der Straßenbau

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Sie soll neun Millionen Euro kosten, als Zufahrt zu den neuen Firmen im Gewerbepark West dienen und ganz nebenbei Michelfeld und Rosengarten verbinden: die Planstraße zwei.

„Ab heute wird der Oberboden abgetragen“, berichtet Diplom-Ingenieur Thomas Kistinger. Er leitet das Büro von BIT Ingenieure in Öhringen. Die Firma Wolf & Müller macht dann am Montag mit den Bauarbeiten an den Anschlussstellen der neuen Straße zur B 14 weiter.

In der ersten Bauphase kann die B 14 zweispurig auf einer Breite von zirka 5,50 Metern befahren werden. „Die Autos können mit Tempo 50 vorbeifahren“, klärt der Ingenieur Kistinger auf. „In der ersten Bauphase, die bis Mitte Mai andauert, wird gar nichts für den bisherigen Verkehr gesperrt.“

Kreisel entsteht

Zwei Wochen vor den Sommerferien startet die zweite Phase des Projekts. Acht Wochen lang kann es beim Bau des neuen Kreisverkehrs beim Modepark Röther unter Vollsperrung zu Behinderungen kommen. „Der Modepark und die Metzgerei Oswald können dann von Norden über die neue Straße angefahren werden“, berichtet Kistinger. Die Geschäfte im südlichen Teil, darunter ist auch die Haller Waschwelt, erhalten eine provisorische Zufahrt über einen Parkplatz.

Ab 10. September kommt es zu Einschränkungen auf der B 14. Denn die erhält einen neuen Straßenbelag. Doch dabei hat sich der Zeitplan verändert. Das hängt mit einer Baustelle auf der Autobahn 6 zusammen. Denn das Problem ist Folgendes: Auf der A 6 werden Fahrstreifen erneuert. Besonders breite Lastwagen können nicht mehr die Engstellen der Baustelle befahren. Daher müssen zwingend Ausweichstrecken ausgewiesen werden. Nun hat sich der Bund als Bauherr der Autobahn dazu entschieden, eine solche Ausweichstrecke über die B 14 zu ermöglichen. „Eigentlich waren wir zuerst mit der Planung unserer Bauarbeiten da. Doch es geht wie beim Kartenspiel: Ober sticht Unter“, sagt Kistinger. Die Planer der Fahrbahnerneuerung der B 14, die Hall und Michelfeld verbindet, hätten aus der Not eine Tugend gemacht. Die Bauzeit wurde gekürzt und in den Herbst verlegt. So ist die Strecke unterm Strich eine Woche kürzer gesperrt.

Nun wird ab Mitte September in einer verkürzten fünfwöchigen Bauphase die Fahrbahn erneuert. Es kommt zur einseitigen Sperrung der B 14 und großräumigen Umleitungen.

Ebenfalls im September startet die Endphase des Straßenbaus der Planstraße 2. Auf freiem Feld, ohne Störung des bestehenden Verkehrs, wird sie im Süden des Gewerbeparks angelegt. Nach der Fertigstellung im Herbst 2019 können sich dort neue Firmen ansiedeln.

Platz wird knapp

„Im Jahr 2013 startete die erste gewerbliche Entwicklung am Wilhelm-Heller-Ring“, erinnert Halls Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim an die schnelle Entwicklung des gemeinsamen Gewerbegebiets mit Michelfeld und Rosengarten. Es umfasst 22 Hektar. Die Bauplätze gingen schnell weg, die Fläche sei bald voll. Nun müsse man überlegen, wo die gewerbliche Entwicklung weitergehen kann.