Earth Hour Heute gehen die Lichter aus

Um 20.30 Uhr gehen heute in der Region Hohenlohe eine Stunde lang die Lichter aus. Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Privathaushalte beteiligen sich an der Aktion „Hohenlohe macht’s Licht aus“. Eine Stunde lang verzichten sie in Anlehnung an die „Earth Hour“ auf so viel Beleuchtung wie möglich. Auch der Sondermaschinenbauer Optima nimmt teil und bekundet seine Solidarität mit der Aktion, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Doch damit nicht genug, denn etliche weitere Haller Unternehmen sind auf einer Karte im Internet verzeichnet, die alle Firmen auflistet, die das Licht ausschalten. Dazu zählen etwa Raab Karcher Baustoffhandel, der Campus Hall der Hochschule Heilbronn, Leccor Leuchten GmbH, Kunsthalle Würth, Autohaus Fahrbach, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Signal Reklame und einige weitere.

Energiesparen ist nicht nur während der Earth Hour, sondern das ganze Jahr über ein Thema für Unternehmen. Am Wochenende sind bei Optima stets alle nicht nötigen Leuchtmittel in und um die Firmengebäude ausgeschaltet, die Parkplatzbeleuchtung etwa. Ein Betriebsbeauftragter für Umweltschutz wirkt auf das Reduzieren von Schadstoff­emissionen hin. Mit dem Neubau des Logistikzentrums im Solpark wird das Unternehmen Transportfahrten zwischen den Standorten durchs Stadtgebiet – und so die Schadstoffemissionen – erheblich reduzieren.

Die Aktion läuft zum zweiten Mal und wird vom Ingenieurbüro Geff GmbH aus Waldenburg organisiert. 2017 engagierten sich 25 Unternehmen, vier Städte und Gemeinden sowie fünf (Hoch-)Schulen und öffentliche Einrichtungen aus der Region. Die Earth Hour ist eine weltweite Klimaschutzaktion, die 2007 vom WWF ins Leben gerufen wurde.

