Vergnügen Heute Dorfabend der Landjugend in Wolpertshausen

Wolpertshausen / Elisabeth Schweikert

Nach dem Ostertanz, den dieses Jahr die Landjugend Kupferzell organisiert hatte, folgt jetzt am heutigen Samstag der Dorfabend, den dieses Mal die Landjugend Schwäbisch Hall auf die Beine stellt. Beide Jugendverbände wechseln sich jährlich mit der Organisation der beiden Events ab – so können sie die Gäste abwechselnd mit neuen Ideen überraschen. Insgesamt sind 40 bis 50 Frauen und Männer im Einsatz, um heute Abend in der Wolpertshausener Mehrzweckhalle die Gäste zu unterhalten und zu bewirten, berichtet Christian Leu, der zusammen mit Carolin Wirth das Vorstandsduo der Haller Landjugend darstellt.

„Es gibt ein buntes Programm“, erzählt Leu, „der Abend steht unter dem Motto ,We love to entertain you’.“ Dazu hat die Volkstanzgruppe der Haller Landjugend, die derzeit aus sechs Paaren besteht, Tänze einstudiert. Sie wird klassisch in Hohenloher Bauerntracht auftreten. Eine weitere Tanzgruppe will eine Rumba als Formation auf die Bühne bringen sowie einen klassischen Paartanz mit Choreografie. Daneben gibt es Sketche sowie Ratespiele, die von Fernsehprogrammen inspiriert sind. „Ein Publikumsspiel ist auch dabei“, kündigt Leu an. Die Landjugend erwartet zwischen 300 und 400 Gäste. Etliche befreundete Landjugendgruppen hätten sich schon angekündigt, freut sich Leu.

Info Der Dorfabend der Landjugend Schwäbisch Hall beginnt am Samstag, 14. April, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Wolpertshausen. Einlass ist ab 19 Uhr. Im Anschluss an das Programm wird die Bar eröffnet und ein DJ legt Musik auf. Die Mitglieder der Landjugend Schwäbisch Hall kommen aus dem Altkreis Schwäbisch Hall.