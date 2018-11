Gerabronn Heute das Leben von morgen gestalten

Gerabronn / swp

Die „Generationengerechte Stadtentwicklung Gerabronn 2030“ hat einen gelungenen Auftakt gehabt.

Die erste Zukunftswerkstatt bildete einen vielversprechenden Auftakt im Prozess der „Generationengerechten Stadtentwicklung Gerabronn 2030“. Für die mehr als 100 Bürger mussten noch weitere Stühle in der Stadthalle bereit gestellt werden. Bürgermeister Christian Mauch freute sich: „Das zeigt das große Interesse der Gerabronner für ihre Stadt und deren zukünftige Entwicklung“. Gerabronn hatte sich im Förderprogramm „Quartier 2020“ des Landes beworben und den Zuschlag erhalten. Mit der generationengerechten Stadtentwicklung soll heute das Leben von morgen gemeinsam gestaltet werden. Auch Sandra Öchslen von der Klärle-GmbH aus Weikersheim, die mit der Planung beauftragt ist, zeigte sich beeindruckt von der Anzahl der Gäste. Sie ging auf den Begriff der Generationengerechtigkeit ein, der sich vom Prinzip der Nachhaltigkeit ableiten lässt: Die Lebensqualität der gegenwärtigen Generationen ist so zu sichern, dass zukünftigen Generationen die Wahlmöglichkeit zur Gestaltung ihres Lebens erhalten bleibt.

Was besser werden soll

Unter dem Motto „Das finden wir gut!“ und „Das soll besser werden!“ stellten die Teilnehmer ihre Sicht auf die vier Schwerpunktthemen „Wohnen“, „Infrastruktur und Soziales“, „Arbeiten“ und „Mobilität“ dar. An den Thementischen wurde intensiv diskutiert und schnell füllten sich die Stellwände mit den positiven und negativen Aspekten. Potentiale wurden in der Gastronomie, auf dem Wohnungsmarkt und für das Schüle-Areal gesehen. Bemängelt wurden das Angebot für Jugendliche, fehlende Arbeitsplätze und die Werbung für den Gewerbestandort Gerabronn. Gut hingegen wurden die Grundversorgung in der Stadt, das rege Vereinsleben, die aktive Flüchtlingshilfe und die Lebensqualität an sich bewertet. Den eindeutigen Themenschwerpunkt sahen die Teilnehmer im Bereich „Infrastruktur und Soziales“. Die Ergebnisse werden vom Büro Klärle nun ausgewertet.

Bürger bekommen Fragebögen

Zum Abschluss verwies Sandra Öchslen noch auf die parallel stattfindende Fragebogenaktion. Bis zum 7. Dezember können alle Bürger, auch online, ihre Meinung abgeben. Für Februar sind verschiedene Workshops geplant, in denen Ideen und Projekte für die generationengerechte Stadtentwicklung erarbeitet werden sollen. Bürgermeister Christian Mauch bedankte sich für die konstruktive Mitarbeit und die eingegangenen Impulse.

