Schwäbisch Hall Sperrung Baum fällt auf Auto: Hessentaler Straße in Hall wegen Fällaktion gesperrt

Schwäbisch Hall / swp

Am 2. und 3. März ist die Hessentaler Straße gesperrt. Weil Bäume gefällt werden bestehe dort Lebensgefahr, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Stadt hat für kommendes Wochenende die Baumpflege entlang der Hessentaler Straße auf der Agenda. Die Landesstraße ist deshalb von Samstag, 2. März, bis Sonntag, 3. März, vollständig für den Verkehr gesperrt, wie das Rathaus mitteilt.

Für den Wagen einer Familie ist das einen Tag zu spät. Am Freitag davor ist einer der Bäume auf ihr Auto gefallen - Totalschaden. Die Familie blieb zum Glück unverletzt.

Davon betroffen sind auch die Fuß- und Radwege von der Ghag­äckersiedlung, der Grauwiesenbachklinge, dem Geopfad und der Ödenbühlsteige, die zur Hessentaler Straße führen. Die Stadtverwaltung bittet darum, diese Sperrungen unbedingt zu beachten:

Weil Bäume gefällt werden, bestehe dort Lebensgefahr.

Die Sperrung am Wochenende wirkt sich auch auf die Stadtbuslinie 4 und die Linie 26 des Nahverkehrs Hohenlohekreis (NVH) aus. Der Stadtbus bedient während der Sperrung mit seiner Linie 4 den Ast zwischen Schwäbisch Hall ZOB und Bahnhof SHA-Hessental und zurück nicht. Somit fährt die Linie 4 während der Sperrung nur zwischen ZOB und Diak. Wer mit dem Bus zum Hessentaler Bahnhof möchte, kann stattdessen die Linie 1 benutzen.

Linie 26: Busroute ändert sich

Die NVH-Linie 26 fährt ebenfalls zum Hessentaler Bahnhof, nimmt am Wochenende aber eine andere Route: Sie wird ab Schwäbisch Hall ZOB über die Crailsheimer Straße zum Bahnhof Hessental umgeleitet. Den ZOB bedient die Linie 26 an diesem Wochenende zusätzlich an Bussteig 5. Dabei gelten für den ZOB die Abfahrtszeiten für die Haltestelle Scharfes Eck. Die Haltestelle in der Salinenstraße beim ZOB wird an diesem Wochenende von der Linie 26 nicht bedient.

Weder die Linie 4 noch die Linie 26 bedienen am Samstag und Sonntag diese Haltestellen:

Scharfes Eck

Bahnhof Schwäbisch Hall

Stadtwerke

Steinbach Mitte

Comburg

Hessentaler Straße

Dies gilt für beide Richtungen.