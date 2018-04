Schwäbisch Hall Diakbad: Herzblut, Schweiß und Optimismus

Schwäbisch Hall / Maya Peters

Seit 20 Jahren wird das ehemalige Diakbad in Gelbingen vom Sportverein Waldbad betrieben. Das wurde jetzt gefeiert.

Sport ist gesund – auch für zum Sterben verurteilte Freibäder. Denn die Jogging­runden von Heinz Rössler mit dem damaligen Diak-Vorstand Frank Otfried July führten indirekt zum Förderverein Diakbad. „Und damit zur Rettung des Gelbinger Freibads“, erzählt Ulrich Rössler – dessen Bruder und Vorstandsmitglied des kurze Zeit später in „Sportverein Waldbad“ umbenannten Fördervereins. Er verkaufte vergangenen Samstag den rund 140 Gästen in der Breitensteiner Turnhalle Eintrittskarten zum 20-jährigen Bestehen des Waldbads.

Höhepunkt des Abends: Der Auftritt der Haller Revuetheatergruppe „Die Achtlosen“. Im getupften Zweiteiler tritt Margarete Friz auf, sie ist seit 20 Jahren Vereinsmitglied. Pianistin und Stückeschreiberin Marlene Wollmann wohnt mit ihrem Mann in der Nachbarschaft des Bades. Die zehnköpfige Gruppe schenkt dem Verein ihren Auftritt zum runden Geburtstag. Der nutzt die Eintrittsgelder für anstehende Modernisierungsarbeiten.

Nicht mehr rentabel fürs Diak

1997 sollte das 1964 erbaute Diak-Bad geschlossen werden – es hätte für rund 900.000 DM renoviert werden müssen, berichtet Vorstand Martin Riedel aus der Historie. „Das war nach dem Vorstandsbeschluss des evangelischen Diakoniewerks zu unwirtschaftlich.“ Einst nur für Mitarbeiter gedacht, nutzten nach und nach erst Schulkinder, dann Nachbarn und irgendwann eine breite zahlende Öffentlichkeit das am Waldhang gelegene Freibad. In Gesprächen mit den Vorständen des Diakoniekrankenhauses wurde die Idee geboren, um Unterstützer zur Rettung zu werben. Am 26. Mai 1998 gründeten schließlich 49 Bürger aus Gelbingen und Umgebung den Förderverein Diakbad.

„Wir hatten einen riesigen Berg an Arbeit, um das Bad noch für die Saison fit zu machen“, so Riedel. Sowohl die Technik als auch das Gelände seien sanierungsbedürftig gewesen. „Doch wir hatten das große Glück, dass alle erforderlichen Gewerke durch ehrenamtliche Mitglieder des Fördervereins abgedeckt werden konnten“, erinnert er sich. Bereits am 21. Juni 1998 konnte das Bad wieder für den allgemeinen Badebetrieb geöffnet werden, fährt Riedel fort.

Hoffen auf 10 000 Badegäste

Wenige Tage später wurde es in „Waldbad“ umbenannt und der Förderverein in den Sportverein Waldbad umgewidmet. Sportgruppen wie Mutter-Kind-Turnen oder Volleyball wurden aufgebaut und seither angeboten. Unter den 541 Mitgliedern sind derzeit 20 ausgebildete Rettungsschwimmer, ohne die ein öffentlicher Badebetrieb nicht möglich wäre, bedankt sich Riedel im Namen des Vorstands und hofft auf einen heißen Badesommer. Denn dann kämen bis zu 10.000 Badegäste in der Saison.

„Hut ab vor dem Engagement“, staunt Rüdiger Schorpp, ehrenamtlicher Stellvertreter des Haller Oberbürgermeisters. Dass das Bad gut angenommen werde, sei sicher eine große Motivation. Zum Zwanzigsten erhalte man von der Stadt 500 Euro. „Das ist zwar nicht viel, aber nach 50 Jahren fällt die Spende deutlich höher aus“, motiviert er witzelnd.

„Damals waren große Euphorie, Überzeugung, Tatendrang und handwerkliches Geschick unsere Motoren“, erinnert sich Vorstands- und Gründungsmitglied Roland Schwenzer an die ersten Wochen im Frühsommer 1998.

Wenigstens fünf Ehrenamtliche täglich arbeiten während der Saison im Hintergrund mit. „Zum Jubiläum stolz und froh, kann man nur sagen: Weiter so!“, reimt er zum Abschluss. Zumindest weitere zehn Jahre sind gewiss: „Wir haben vom Evangelischen Diakoniewerk einen neuen Gebrauchsüberlassungsvertrag bekommen“, freut sich Riedel.