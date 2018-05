Geburtstag Herz schlägt für Hall und seine Kirchen

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

In der Gelbinger Gasse ist er aufgewachsen, heute ist er in der Pfarrgasse zu Hause: Johann Georg Hüfner ist Haller durch und durch. Heute, Freitag, feiert er seinen 80. Geburtstag. 1962 haben er und seine Frau Eva-Maria geheiratet, das Paar hat drei Töchter und zwei Enkel.

Vor rund 250 Jahren siedelte sich ein Hüfner-Vorfahr als Fuhrunternehmer in der Gelbinger Gasse an. Dieser Familientradition ist Johann Georg Hüfner mit seiner Spedition treu geblieben. Nach dem Besuch des Gymnasiums bei St. Michael und der höheren Handelsschule in Heilbronn lernte er bei Vater Ludwig und Onkel Karl Hüfner den Beruf des Speditionskaufmanns. Parallel absolvierte er ein dreijähriges Fernstudium zum Außenhandelskaufmann an der Akademie für Welthandel in Frankfurt. Nach dem Tod des Vater 1974 übernahm er die Hüfner-Möbelspedition, die seit 2014 Friedrich Graf von Westerholt als Eigentümer hat.

Weltoffenheit ist Hüfner seit jeher wichtig. Er sammelte berufliche Erfahrungen in New York, Yokohama und Bangkok. In Hall hat er 15 Jahre lang den Verein der Freunde des Goethe-Instituts als Vorsitzender geleitet. Und er setzte sich in vielfältiger Weise für seine Heimatstadt ein: Hüfner war unter anderem CDU-Stadtrat und Vorsitzender der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Hall.

Überhaupt die Kirchen: Johann Georg Hüfner ist der Motor, der vor 27 Jahren die Gründung des rührigen Fördervereins zur Erhaltung mittelalterlicher Kirchen in Hall vorangetrieben hat. Die Bauten sind Denkmäler, Schmuckstücke und Geschichtsbuch zugleich – und Lebensbegleiter, nicht nur für Hüfner. Deren Erhaltung bedeutet auch eine Last. Die Denkmalpflege des Kirchenerbes sei vor allem eine gesellschaftliche und bürgerschaftliche Aufgabe, ist Hüfner überzeugt. Auch dies hat in Hall Tradition.