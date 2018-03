Kirche Herr des reibungslosen Ablaufs

Uwe Großholz aus Schwäbisch Hall ist Mesner in der katholischen Kirchengemeinde Christus König in Schwäbisch Hall und hat in der Vorbereitung für Ostern einiges zu tun © Foto: Bettina Lober

Noch ist das Kreuz in der Kirche Christus König verhüllt. Mesner Uwe Großholz kennt sich in dem Gotteshaus bestens aus. © Foto: Bettina Lober

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Seit fünf Jahren ist Uwe Großholz Mesner der Kirchengemeinde Christus König in Hall. Vor Ostern ist er gefordert.

Stehen die richtigen Kerzen bereit? Sind genügend Hostien da? Liegt das richtige Priestergewand bereit? Klappt alles mit dem Blumenschmuck? Da sind nur einige wenige Fragen, mit denen sich Uwe Großholz dieser Tage beschäftigt. Seit fünf Jahren kümmert er sich als Mesner darum, dass bei den Gottesdiensten in der katholischen Kirche Christus König in der Haller Heimbachsiedlung alles glatt läuft – und überhaupt, dass in der Kirche immer alles in Ordnung ist.

Das heißt auch, dass er jeden Morgen um 8 Uhr die Kirche aufschließt und nach dem Rechten schaut. Nach einem Kontrollgang am Abend schließt er das Gotteshaus um 18 Uhr wieder ab, „und im Sommer um 19 Uhr“, erklärt er. Gut, dass er nicht weit entfernt von der Kirche wohnt. Und wenn der 49-Jährige einmal verhindert oder verreist ist, „dann muss ich mich halt um eine Vertretung kümmern“.

Wenn die Orgel verstummt

Zuverlässig und mit Umsicht versieht Uwe Großholz seinen Dienst. „Es wird nie langweilig“ – vor allem in der Zeit vor Ostern. In der Karwoche bis Ostersonntag verändert sich die Kirche komplett: von der Fastenzeit in die Festzeit. Anfangs sind die Kreuze in der Kirche und in der Sakristei noch mit lilafarbenen Tüchern – der Farbe der Passion – verhängt. „An Gründonnerstag wird jeglicher Schmuck aus der Kirche geräumt“, erklärt Großholz. Die Leuchter werden weggestellt, auch die Kerzen kommen weg. Kahl muss die Kirche nun wirken. Bis in die Osternacht erklingt keine Orgelmusik mehr, auch die Glocken schweigen.

Fürs Osterfest wird in der Kirche dann alles erneuert. „Das Osterfeuer vor der Kirche mache ich auch“, sagt Uwe Großholz. Dort wird bei der Osternachtfeier die Osterkerze entzündet und in die noch dunkle Kirche getragen, wo sie ihr Licht an alle anderen neuen Kerzen weitergibt.

Den Blumenschmuck für Ostern hat Großholz schon vor rund vier Wochen bestellt: „In Gelb und Weiß, die Farben sind ja vorgeschrieben.“ Auch das Messbuch schlägt er an der passenden Stelle auf. Er bereitet die liturgischen Gefäße wie die Hostienschale und den Abendmahlskelch vor. Dazu gehört auch, dass er die Menge der benötigten Hostien für die Messe abschätzen muss.

Naturgemäß kennt sich Großholz in der Kirche aus wie in seiner Westentasche. Er weiß, wo welcher Leuchter steht, welcher Schalter welche Lampe aktiviert und wo welcher Handgriff zu tun ist. Er achtet auf ungezählte Details. Im Zweifelsfall hilft ihm ein kleines Buch, das immer offen auf dem Tisch in der Sakristei liegt: der liturgische Kalender der Diözese Rottenburg-Stuttgart. „Dort steht alles drin, das ist mein Fahrplan“, erklärt er lächelnd.

In der Krise gibt der Glaube Halt

Bevor er die Aufgabe des Mesners vor fünf Jahren übernahm, hat er bereits seine Vorgängerin Ingeborg Löhr unterstützt. Er ist in die Aufgabe hineingewachsen – und sie macht ihm Freude. Früher hat Großholz im Vollzugsdienst der Justizvollzugsanstalt gearbeitet. Dann wurde er mit der Diagnose Multiple Sklerose konfrontiert. Immer wieder hatte er Schübe, konnte dort nicht mehr arbeiten. Als Jugendlicher habe er keine besonders enge Verbindung zur Kirche gehabt, räumt er ein: „Ich war halt normal katholisch.“ Durch die Krankheit habe er sich zusehends mit Fragen nach dem Wesentlichen befasst. „Und die Kirche hat mir einen starken Halt gegeben.“ Daher hat Ostern für ihn auch als christliches Fest eine zentrale Bedeutung: „Ohne die Kreuzigung gäbe es keine Christenheit und keine Kirche.“

Was für ihn als Mesner an Ostern wichtig ist? „Ich bin froh, wenn alles klappt“, meint er bescheiden: „Dass die Gemeinde und der Pfarrer zufrieden sind.“ Und wenn er das rückgemeldet bekommt, freut es ihn – „das motiviert“.