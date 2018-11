Schwäbisch Hall Herausforderungen im Traumberuf

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Seit Mitte September ist Laura Sünder Gemeindeassistentin in der katholischen Gesamtkirchengemeinde in Schwäbisch Hall. Aktuell koordiniert sie vor allem die Vorbereitungen zur Erstkommunion.

Auf dem Teppich in ihrem großzügigen, mollig warmen Büro in Steinbach liegen Papierstapel in verschiedenen Farben. Es ist die Vorbereitung für den Elternabend der Erstkommunionkinder, zu dem Laura Sünder eingeladen hat. Einhundert Elternpaare wurden angeschrieben, wie viele sich zur Kommunion anmelden, wird sich zeigen. Laura Sünder koordiniert die Begleitung der Kinder vor ihrer ersten heiligen Kommunion. Es gibt keinen Kommunionsunterricht mehr, sondern Themengottesdienste und Themennachmittage. Sie selbst hält die Gottesdienste.

Viel ist auf sie zugekommen in den ersten zwei Monaten in ihrem neuen Beruf. Es ist ihre erste Stelle. Zuvor war sie als FSJlerin in einer Gemeinde in Ludwigsburg und nach dem Studium als Jahrespraktikantin in der Gesamtkirchengemeinde der Innenstadtkirchen in Stuttgart. „Ganz anders!“ sei es hier. In Stuttgart sei die Kirche St. Eberhard zwar immer voll gewesen, aber das waren eher einmalige Besucher, Touristen. Was Gemeindeleben bedeutet, erfährt sie in Hall. Laura Sünder ist noch in der Ausbildung zur Gemeindereferentin. Zwei Jahre dauert es noch. Sie wählte Schwäbisch Hall als Stelle. Zwischendrin muss sie immer wieder tageweise zum Blockunterricht in verschiedene Städte. „In Hall fällt es nicht schwer, sich wohlzufühlen“, findet die junge Frau, die in Gärt­ringen, bei Böblingen, aufgewachsen ist. Auch wenn die neue Gemeindeassistentin viele Aufgaben zu erledigen hat und die Einsatzstellen erst mal finden muss. Zum Beispiel die Kirchen. „Leider geht alles nur mit dem Auto“, bedauert Laura Sünder, die an ihren ökologischen Fußabdruck denkt.

Ihr Arbeitsschwerpunkt ist in St. Johannes in Steinbach. Neben der Organisation rund um die Erstkommunion ist sie zuständig für die Ehrenamtlichen, die Sternsinger, ökumenische Gottesdienste in Steinbach und Michelbach und für regelmäßige Taizé-Gebete. Außerdem steht die Gemeindeassistentin zweimal wöchentlich, morgens um acht, im Klassenraum der Grundschüler in Sulzdorf und gibt Religionsunterricht. Die neuen Herausforderungen nimmt sie gerne an.

Autodidaktin bei der Gitarre

Musikalisch ist die junge Frau. Sie hat in Chören gesungen, war auf einem musikalischen Gymnasium und sie spielt Querflöte. Sie bedauert, dass sie nie das Gitarrenspielen gelernt hat. Derzeit ist sie dabei, es sich selbst beizubringen. Aber weil sie sich selbst eine Perfektionistin nennt, wird es noch eine Weile dauern, bis ihr Spiel zu hören sein wird.„Mit 14 Jahren ging das los mit der Kirche.“ Sie war Ministrantin, aber eher auf Initiative der Eltern als aus eigener Motivation. Dann machte sie mit bei der KjG (Katholische junge Gemeinde) und kam in die Jugendarbeit. Sie betreute Freizeiten und wurde mit der Moderation von Jugendgruppen beauftragt. Und so rutschte sie irgendwann hinein. Weil es nett war. Um Religion und Glaube ging es weniger. Mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr in einer Gemeinde in Ludwigsburg veränderte sich etwas. Die junge Frau wollte wissen, was in der Bibel steht. Theologie schloss sie wegen den Fremdsprachenanforderungen aus, studierte deshalb Religionspädagogik in Mainz.

Beeindruckt hat sie in der Bibel beispielsweise das Buch Rut. Da geht es um zwei Ausländerinnen, die nach Bethlehem kommen, und gut in die judäische Gemeinschaft integriert werden. Aber im Buch Esra und Nehemia geht es ganz anders zu. „Fremdenfeindlichkeit war schon damals Thema“, hat sie erkannt.

Steht sie vor der Gemeinde, dann liegt ihr vor allem daran, Nächstenliebe zu vermitteln. „Wenn nur ein bisschen etwas rüberkommt“, hofft sie. Ein bisschen Reich Gottes in die Welt zu bringen und dass die Menschen gut miteinander umgehen, das wäre ihr Wunsch. Hat sie ihren Traumberuf? „Ich könnte mir nichts anderes vorstellen.“

