Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Deutschland ist im vergangenen Jahr erneut gesunken, meldet das Hamburger Institut Crifbürgel, das Kredit- und Bonitätsinformationen über Unternehmen sowie Konsumenten erstellt. Insgesamt meldeten im vergangenen Jahr 19.005 Unternehmen eine Insolvenz an.

Damit verringerten sich die Firmenpleiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent. Durch den mittlerweile zehnten Rückgang in Serie sind die Firmeninsolvenzen auf den tiefsten Stand seit 1994 gesunken. Im Vergleich zum bisherigen Insolvenzhöchstjahr 2003, in dem es in Deutschland noch 39.320 Firmenpleiten gab, haben sich die Insolvenzfälle mehr als halbiert. Die prominentesten Pleiten 2019 betrafen Thomas Cook, Germania, die Modekette Gerry Weber oder den TV-Hersteller Loewe.

Region Heilbronn-Franken steht gut da

In der Region Heilbronn-Franken gab es bis zum 3. Quartal 106 Insolvenzen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang um 11,7 Prozent. Spitzenreiter war hier der Landkreis Heilbronn mit 45 Fällen, gefolgt von der Stadt Heilbronn mit 25 Insolvenzen. Die Kreise Schwäbisch Hall und Main-Tauber konnten gegenüber 2018 weniger Fälle verzeichnen, im Hohenlohekreis hingegen stieg deren Zahl um fast das Doppelte.

Im Kreis Schwäbisch Hall notierten die Gerichte bis zum 30. September 2019 insgesamt 15 Unternehmensinsolvenzen. Ein Jahr zuvor waren es noch 24 gewesen. Die schlechte Nachricht für die Gläubiger dieser Unternehmen: Insgesamt blieben ihre Forderungen in Höhe von 28,5 Millionen Euro offen. Die Gläubiger der insolventen Firmen im Hohenlohekreis blieben sogar auf 39,2 Millionen Euro sitzen.

Über 200 Arbeitsplätze im Kreis Hall betroffen

Die Existenzen von Unternehmen, Unternehmern und Selbstständigen sowie die Verluste für die Gläubiger sind aber nur eine Seite der Medaille. Die andere betrifft die Arbeitsplätze und Existenzen von Beschäftigten. Im Kreis Schwäbisch Hall waren bis Ende des 3. Quartals insgesamt 231 Arbeitsplätze von Insolvenzverfahren betroffen, im Hohenlohekreis 279. In der gesamten Region Heilbronn-Franken betraf es 996 Arbeitnehmer, landesweit sogar 18 429.

Die höchste Insolvenzdichte gab es übrigens in Berlin. In der Hauptstadt mussten 90 von 10.000 Unternehmen Insolvenz anmelden. Der Bundesdurchschnitt lag bei 58 Pleiten je 10.000 Firmen. In Baden-Württemberg waren es mit 41 von 10.000 vergleichsweise wenige Firmen.

Im deutschlandweiten Branchenvergleich ist die Logistik Insolvenz-Spitzenreiter, gefolgt vom Bauwesen. Die Dienstleistungsunternehmen haben mit knapp 9000 Fällen den höchsten absoluten Anteil am Insolvenzgeschehen in Deutschland. Die geringste Insolvenzdichte gibt es in der Energiebranche. Der heiße und trockene Sommer hatte auch Folgen für die Landwirtschaft: 137 Unternehmen, 19,1 Prozent mehr als noch im Jahr davor, mussten 2019 Insolvenz anmelden.

Kleine Firmen scheitern öfter

Auffällig ist auch, dass vor allem kleine Unternehmen besonders häufig betroffen sind. 81,6 Prozent der insolventen Unternehmen hatten nicht mehr als fünf Mitarbeiter. Der Anteil nimmt mit steigender Zahl der Arbeitnehmer weiter ab. Bei Firmen dagegen, die 51 oder mehr Angestellte haben, liegt der Anteil nur noch bei 2,7 Prozent. Gefährlich sind auch die ersten zwei Jahre nach der Gründung: Hier scheiterten im vergangenen Jahr deutschlandweit 13,7 Prozent der Firmen.