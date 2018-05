Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Im Heimbacher Hof in Schwäbisch Hall steht eine Scheune in Flammen.

In der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung im Haller Westen steht eine große Scheune, in der die Werkstätten untergebracht sind, komplett in Flammen. Die Feuerwehr kämpft mit den Abteilungen Ost und West gegen die Flammen. Die Scheune selbst ist nach aktuellem Stand nicht mehr zu retten. Die Einsatzkräfte versuchen zu verhindern, dass das Feuer auf die Nachbargebäude überspringt.

Derzeit sind die Arbeiten noch im Gange.