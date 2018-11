Vortrag Hans Werner Schmidt über die Türkei: „Das Bild hat sich stark eingetrübt“

Fünf Monate im Jahr in Izmir

Hans Werner Schmidt wurde am 4. November 1953 in Pfalzgrafenweiler im Schwarzwald geboren. Er ist seit 1992 mit der Künstlerin Jale Vural-Schmidt verheiratet, die in der Türkei geboren wurde. Der promovierte Pädagoge und Dozent im Ruhestand singt bei den „Achtlosen“, macht Sport und liest gern. Etwa fünf Monate im Jahr lebt das Paar in Izmir, sonst in Hall. Schmidt hat in Goethe-Instituten in München, Pécs, Budapest, Istanbul, Izmir, Warschau und Ankara gearbeitet. In Hall war er von 2014 bis 2016 Institutsleiter. may