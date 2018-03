Geburtstag Hans Volker Noller wird heute 60 Jahre alt

© Foto: Via Studios (privat)

Oberrot / Karl-Heinz Rückert

Entschlossen ist der gebürtige Fichtenberger Hans Volker Noller seinen Weg gegangen. In der Rottalgemeinde verbrachte er seine Jugend- und Schulzeit, absolvierte eine Ausbildung zum Informationselektriker in Backnang, die ihm große berufliche Perspektiven bot. Es kam aber anders: Auf dem Tanzparkett begegnete er Christel Weiß, Tochter aus dem erfolgreichen Fertighausbauunternehmen von Karl Weiss in Oberrot-Scheuerhalden.

Aus dem Tänzchen wurde ein lebenslanger Tanz. Nach der Hochzeit bestand Schwiegervater Weiss darauf, dass sein Nachfolger in der Firma sich geschäftliches und handwerkliches Fachwissen aneignet. Noller begann eine Industriekaufmannslehre bei Schaffitzel Holzindustrie. Er absolvierte danach eine dritte Ausbildung zum Zimmerer in Giengen an der Brenz und erlang ein Jahr darauf den Meisterbrief. Dann stieg er als Verkäufer bei Weiss ein und machte nebenbei den Betriebswirt.

Wie das Unternehmen wuchs auch seine Familie. Die Kinder Michael und Michaela sind heute im Familienkonzern tätig. Zusammen mit Frau Christel leitet Hans Volker Noller seit 1988 als Geschäftsführer das Fertighausunternehmen. 2017 stieg Sohn Michael in fünfter Generation in die Geschäftsführung ein.

Im Kreistag politisch aktiv

Trotz geschäftlicher Herausforderungen beweist Noller Bodenständigkeit. In kulturellen wie sozialen Bereichen fördert er Vereinsleben und Engagement, ist als Mitglied des Kreistags politisch aktiv und begleitet einen Aufsichtsratsposten bei der VR-Bank Hall-Crailsheim. Zudem ist er Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Fertighausbauer.

Unter dem Motto „Freunde sind Gold wert“ feiert er seinen Geburtstag mit Freunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern im Weiss-Werk in Scheuerhalden. „Die wichtigsten Dinge im Leben kann man sich nicht kaufen, die werden einem geschenkt – Gesundheit, Familie und echte, wahre Freundschaften“, sagt er.

Nun wünscht er sich mehr Zeit mit Familie und Freunden und bei Reisen neue Welten zu entdecken. Als jugendlicher Athlet hat er in Bremerhaven an den Deutschen Jugendmeisterschaften im 2000-Meter-Hindernislauf teilgenommen. Nur einen sehnlichsten Wunsch hat er noch: „Dass der VfB Stuttgart mal wieder Meister wird.“