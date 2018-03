Vellberg Mittelaltermarkt in Vellberg

mittelalterlicher Frühlingsmarkt in Vellberg - am 24. und 25. März 2018 © Foto: Bettina Lober

Vellberg / Bettina Lober

Beim mittelalterlichen Frühlingsmarkt in Vellberg geben die Akteure den Besuchern einen Einblick in vergangene Zeiten.

Durchdringender Blick, majestätische Haltung, Wind streicht durch die Federohren: Gelassen sitzt die Waldohreule auf der Hand von Manuel Lißner aus Lauda. Der Umtrieb auf dem mittelalterlichen Frühlingsmarkt am Samstagnachmittag im Vellberger Städtle bringt den Vogel nicht aus der Ruhe. Auch seine gefiederten Kollegen von der Falknerei Bielriet in Cröffelbach, wie etwa der wesentlich größere sibirische Uhu oder der afrikanische Fleckenuhu strahlen auf den Händen ihrer Träger Langmut und Würde aus. Falknerei-Praktikant Lißner ist immer wieder mit den Greifvögeln auf Märkten oder Lagern unterwegs. Bald möchte er den Jagd- und den Falknerschein machen. Dabei gehe es vor allem um Wissensvermittlung, „viele Leute kennen die Tiere gar nicht mehr“, erklärt Anna Hubert aus Stuttgart. Die in edler Robe gekleidete junge Frau hält eine Schleiereule auf der Hand: „Man kann nicht schützen, was man nicht kennt.“

Seifenblasen auf der Bastion

In langen wollenen Umhängen gehüllte Menschen, Männer in Kettenhemden und mit Helmen, Frauen mit Hauben, Federn am Hut und wärmenden Fuchsfellen – in Vellberg scheint an diesem Wochenende, die Zeit stehenge­blieben zu sein – im Mittelalter. Die Spielleute der Gruppe Vendrevalk lassen mit Dudelsäcken alte Weisen erklingen. Im Zusammenspiel mit dem Wind zaubert die Elfe Sorgenfrei auf der Bastion riesige Seifenblasen. Holzschnitzer und Bernsteinschleifer zeigen ihr Handwerk. An rund 40 Ständen gibt es allerlei – vom Ledergürtel bis zum handgetöpferten Bierhumpen. Und der Geruch vom Rauch der Waffenschmiede mischt sich mit dem Duft von frisch Gebackenem zu einer rustikalen Atmosphäre.

Im Markttreiben ist Günther Werner aus dem mittelfränkischen Windsbach mit seiner Kamera auf Motivjagd unterwegs. Bis 14 Uhr musste er daheim in der Molkerei noch arbeiten, dann ging es schnell nach Vellberg. Mittelaltermärkte sind ein Faible des Hobbyfotografen. Im Umkreis von rund 200 Kilometern kennt er sie wohl alle. „Allein im letzten Jahr war ich auf 40 Märkten“, erzählt er. Ihn interessieren die Menschen und vor allem das Umfeld. „Dazu lerne ich etwas über die Geschichte, das Handwerk, die Werte, die ganze Kultur.“ Außerdem: „Es herrscht immer eine tolle Gastfreundschaft.“

Die alten Lebensweisen kennenzulernen, darum geht es auch Christine Manke: „Das Miteinander und die Gemeinschaft hatten früher einen höheren Stellenwert“, ist die junge Hallerin überzeugt. Gemeinsam mit ihrem Mann Ekkehard und den beiden Töchtern Mara (5) und Emma (2) taucht sie im Städtle in die Mittelalterwelt ein. Die beiden Mädchen durften sich an einem Stand bereits Haarkränze mit Schleier aussuchen, die sie jetzt wie zwei kleine Burgfräulein stolz tragen.

Kreative Wortgewalt

Beim Schmied fachsimpelt Norbert Montag aus dem Saarland über sein englisches Schwert. Als Ritter gekleidet, ist er gemeinsam mit Burgfräulein Manuela Steinhilber aus Langenbrettach nach Vellberg gekommen. Bei Jürgen aus Ludwigsburg, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, begann die Faszination fürs Mittelalter schon als Kind: „Wir hatten kleine Elastolin-Ritter und haben Ritterburg gespielt.“ In Vellberg tritt er als Ritter des Johanniterordens auf.

Nicht nur mit seiner edlen Erscheinung, auch mit seiner sonoren, lauten Stimme zieht Reichsgraf Heinrich Herr zu Catzenellnbogen als Herold des Marktes die Aufmerksamkeit auf sich. Seinen Zuhörern erklärt er mit kreativer Wortgewalt, dass es sich bei seinem vierbeinigen Begleiter an der Leine keineswegs um einen profanen Hund handele, sondern um einen „schottischen Langbeinfuchs“. Im bunten Treiben zwischen Vellbergs Türmen und Wehrgängen gibt es eben viel zu staunen über die alten Zeiten.