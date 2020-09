Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt in diesem Jahr auf einen Samstag. Aus diesem Grund findet der Schwäbisch Haller Wochenmarkt bereits am Freitag, 2. Oktober, im Kocherquartier auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz und auf dem Eventplatz statt. Frische und regionale Lebensmittel und weitere Waren werden dort wie gewohnt von 7 bis 12.30 Uhr verkauft.