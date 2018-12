Weihnachtsmärkte Haller Weihnachtsmärkte: Zufriedene Händler trotz verregnetem Sonntag

Schwäbisch Hall / Kerstin Vlcek

Der Brenner zischt leise. Mit einer Pinzette fischt Eva Hembach ein kleines Stück Metall aus einer Schale, um die Fassung für den Edelstein an den Ring zu löten. Eine filigrane und präzise Arbeit, die sie an ihrem Stand auf dem 37. kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt in der Haller Hospitalkirche zeigt. 1998 war sie das erste Mal auf dem Markt dabei. Hembach macht nicht jedes Jahr mit „damit das Marktbild lebendig bleibt“, wie sie sagt. Mit dem Verkauf an den drei Tagen ist sie zufrieden. In Hall habe sie bereits einige Stammkunden gewonnen, so Hembach, die ein Atelier in Schwenningen-Heuberg betreibt.

Im Gegensatz dazu hat Johanna Schierjott ihren Stand im Hospitalhof. Sie verkauft Holzkunst, vor allem aus Holz geschnitzte Namen. Am Samstag sei das Geschäft gut gewesen, am verregneten Sonntag dann doch eher ein bisschen schleppender.

Eco-Print und Rohwolle

Einen Stand im Trockenen hat Christa Loos. Sie ist mit dem Verkauf in der Goethe-Mensa zufrieden. Sie ist zum ersten Mal auf dem Markt dabei und bringt den Besuchern Eco-Print und Rohwolle näher. „Viele können damit gar nichts anfangen“, erzählt die Rentnerin aus Neustadt an der Weinstraße. Kurz erklärt, geben beim Eco-Print Pflanzen über Wasserdampf ihren eigenen Farbstoff als Druckbild auf ein Material ab. Durch eine Bekannte, eine Filzerin, sei sie auf diese Methode aufmerksam geworden.

Einem nicht alltäglichen Handwerk geht Felicitas Kubesch seit mehreren Jahrzehnten nach. Dem Klöppeln. Dabei wird mittels Spulen (Klöppel) und dem daran aufgewickelten Garn verschiedenartige Spitze gefertigt. Mit der Methode entstehen bei Kubesch ganze Krippenbilder, die sie in Holzrahmen spannt und für mehrere Hundert Euro verkauft. „Ich bin immer ganz erstaunt, dass die Besucher die Krippen auch kaufen.“ Sie holt ein Fotoalbum heraus, in dem keine geklöppelten Krippenbilder, sondern Bären zu sehen sind. Die fertigt sie nämlich auch. Ein Bär, egal ob Braunbär, Eisbär oder Teddybär, dauert in der Herstellung zwischen 45 und 50 Stunden. „Die gehen auf dem Markt aber auch immer gut“, sagt die Kupferzellerin, die gebürtig aus dem Erzgebirge stammt.

Im Hof verkaufen die Freunde des Goethe-Instituts fleißig ihren Glühwein. Rund 240 Liter Wein werden sie am Ende des Marktes ausgeschenkt haben, rechnet Hermann Schock vor. Damit die Besucher nicht im Nassen stehen müssen, haben sie auch kurzerhand ein Zelt aufgebaut.

Während der kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt gestern endete, geht der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz noch bis 21. Dezember. Für die Händler dort war es ein durchwachsenes erstes Adventswochenende. Am Anfang schlecht gelaufen ist es am Wechselstand von Romana Wirsching, die zum ersten Mal dabei ist. „Mittlerweile ist es ein bisschen angelaufen.“ Gemeinsam mit ihrer Mutter Britta verkauft sie Kristalle, Spielwaren und Weihnachtsmützen. „Die und Elchgeweihe gingen am Samstag gut“, erklären sie, die aus Bopfingen nach Hall gekommen sind. Britta Wirsching ist 80 und seit dem sie denken kann, mit Geschäften auf Reisen. „Ich kann nicht stillsitzen“, meint sie.

Weihnachtskarten sind gefragt

Essen geht auf den Weihnachtsmärkten eigentlich immer gut. So auch am 360°-Crêpes-Stand. In diesem Jahr gibt es dort neben veganen Speisen wie Galette auch Käsespätzle. „Es sollte auch einmal etwas Herzhaftes dabei sein“, sagt Elke Schöppler, die an dem Stand verkauft.

Besser als vor zwei Jahren lief es, vor allem am trockenen Samstag, beim Unicef-Stand. Vor allem Weihnachtskarten seien gefragt, erklärt Stefan Leuz, der als Ehrenamtlicher den Stand mitbetreut. „Die Besucher kaufen die Karten nicht nur zum Verschicken, sondern auch als Anhänger an Geschenken.“