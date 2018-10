Campus Haller Studenten feiern ihren Abschluss

306 Erstsemestereinschreibungen und Umstrukturierung der Studiengänge

Aktuell gibt es am Campus Hall rund 1100 Studierende. Davon haben sich 306 Erstsemester im September in sechs Studiengängen eingeschrieben. Ab dem Wintersemester 2019/20 werden folgende fünf Studiengänge, anstatt der bestehenden, angeboten: Business Analytics, Controlling und Consulting (Master), Financial Management, Accounting und Taxation, Management und Vertrieb, Management und Personalwesen sowie Nachhaltige Beschaffungswirtschaft (alle Bachelor).

Sieben Semesterbeste am Campus: Tabea Steckling (Management und Beschaffungswirtschaft), Swetlana Gerder (Management und Personalwesen), Eva-Maria Messerer (Management und Unternehmensrechnung), Hendrik Klingler (Management und Vertrieb: Finance), Selina Gschwind (Management und Vertrieb: Handel), Katrin Meinikheim (Management und Vertrieb: Industrie) und Abschluss des ersten berufsbegleitenden Masterstudiengangs: Nina Kasischke (Systematisches Personalmanagement). Sie erhalten einen Preis in Höhe von je 800 Euro von der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist in Hall.

Für wissenschaftliches und soziales Engagement werden Verena Fuchs (Management und Vertrieb: Industrie) und Ines Kloda (Management und Personalwesen) mit dem Gisela-Hahn-Förderpreis ausgezeichnet, gestiftet vom Haller Soroptimisten International Club in Höhe von je 1000 Euro.

Die Fakultätsbeste Absolventin ist Kim Schulz (Management und Personalwesen). Sie erhält den mit 5000 Euro dotierten Horst-Kleiner-Preis. kv