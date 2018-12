Konzert Haller Stadtorchester legt gelungenes Konzert hin

Schwäbisch Hall / Hans Kumpf

Nicht nur das der Eisenbahn gewidmete Eröffnungsstück „Arsenal“ des Belgiers Jan van der Roost befand sich schon zu Zeiten von Daniel Schneider im festen Repertoire des Haller Stadtorchesters. Unter der zackigen Stabführung des seit Oktober 2018 in Hall tätigen Tobias Hauenstein erklang nun der schmissige Konzertmarsch erneut. Der aus Feuchtwangen stammende 33-jährige Profi-Musiker durfte einen gelungenen Einstand verbuchen. Bei den eifrigen Amateuren der Großformation konnte man anfängliche Intonationsschwierigkeiten gerne verzeihen.

Auch die zweite Nummer des Abends, die „First Suite In Eb for military band, op. 28“ von Gustav Theodore Holst (1874–1934) gehörte bereits zur Routine für die sinfonischen Blasmusiker, zu denen sich im Background noch etliche Schlagwerker hinzugesellten. Jetzt aber wurde die Aufführung des anspruchsvollen Werkes in drei pausenlos aneinandergereihten Sätzen, welches auch etliche solistische Ansprüche stellte, in die von Ute-Christine Bergers Kulturbüro initiierten Britischen Kulturwochen integriert.

Saal zu zwei Dritteln gefüllt

Unter diesem Aspekt durfte die heimliche Nationalhymne des Vereinigten Königreiches nicht fehlen, nämlich die „Pomp and circumstance marches, op. 39“ von Sir Edward William Elgar (1857-1934). Da fühlte man sich im kantigen Neubau fast schon wie in der kreisrunden Londoner Royal Albert Hall bei einem ungezwungenen Promenadenkonzert zur Sommerzeit – „Brexit“ hin oder her. Das begeisterte Publikum im zu zwei Drittel gefüllten Festsaal amüsierte sich auf hohem Niveau – ohne freilich, wie an der Themse gewohnt, stimmkräftig mitzuträllern.

Der 1951 geborene Philip Sparke fügte abwechslungsreich sechs Songs für „An english christmas“ zusammen. Zum Finale des Potpourris erklang „O come, all ye faithful”, entwickelt aus dem lateinischen „Adeste fidelis“, in Deutschland bestens bekannt als „Herbei, o ihr Gläub‘gen“. Einfacher für die Zuhörer geriet das Weihnachtslieder-Quiz „Erkennen Sie die Melodie?“ freilich bei „Die Winterrose“ des zeitgenössisch-traditionellen Allgäuers Kurt Gäble. Beginnend mit „Tochter Zion“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ über „Vom Himmel hoch“ und „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ bis letztendlich „O du fröhliche“ samt „Stille Nacht“-Einsprengsel im Schlussakkord wurden weihnachtliche Weisen handwerklich geschickt kombiniert. Nachdenkliche und auf die Jetztzeit bezogene Zwischentexte las Jürgen Elßer, der auch zu den insgesamt zwölf aufgeführten Kompositionen immer wieder hilfreiche Einführungen vortrug.

Musiker spielen stehend

Trotz all des politischen Gezerres heutzutage hieß es fast „America first“ bei in den USA entstandenen Kompositionen. Aus dem New-York-Musical „West Side Story“ des vor genau 100 Jahren geborenen Leonard Bernstein arrangierte William James Duthoit speziell für massenhafte Blech- und Holzbläser ein ohrengefälliges Medley. Zur feierlichen Aufführung gelangten außerdem John Williams‘ friedfertige „Hymn to the fallen“ ebenso wie der globale Benefiz-Hit „We are the world“ von Michael Jacksons All-Star-Konsorten, dank John Higgins pompös bearbeitet für sinfonisch ambitioniertes Blasorchester. Am Schluss dieses Stückes spielten sämtliche Musiker vor den Notenpulten stehend. Die Zuhörer im Neubau-Saal reagierten spontan mit „standing ovations“.

Als Zugaben erfolgten „Rudolf the rednosed reindeer“, voller Schalk im Nacken und verschmitzt mit überraschenden Tempowechseln als auch glissandierender Kesselpauke orchestriert durch den Japaner Naohiro Iwai (1923-2014), und – ganz ohne „Backstop“ – „Irish tune from count Derry“ (Percy Aldridge Grainger, (1882-1961). Dieses choralhafte Volkslied gemahnt zur Eintracht – nicht nur zur Weihnachtszeit und bei existenter Bre-­xit-Gefahr.

Info Das Stadtorchester spielt nochmals „Very British“ auf, nämlich bei der „Hall Night of the Proms“ am 15. März in der Aula des Schulzentrums West. Mit dabei sind dann auch die Junge Philharmonie und die Big-Band des Erasmus-Widmann-Gymnasiums.