Europawahl Haller SPD kämpft für Gebhardt

Landkreis Hall / Jochen Korte

Der Kreischef Nikolaos Sakellariou und Eva Maria Kraiss verfassen einen geharnischten Brief an die Parteispitze.

Der SPD-Kreisverband Hall kämpft für die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyne Gebhardt (64). Denn wenn es nach dem Willen der Parteispitze geht, hat sie bei der Europawahl am 26. Mai keine Chance, ein Mandat zu erringen. Der Bundesparteivorstand hat sie auf den aussichtslosen Listenplatz 25 gesetzt. Dafür hat es die europapolitisch unbeleckte Luisa Boos (33) auf Platz 15 geschafft.

Dagegen läuft die Haller SPD Sturm. Kreisvorsitzender Niko­laos Sakellariou und die ehemalige Haller Stadträtin Eva Maria Kraiss haben einen Brief an Parteichefin Andrea Nahles, Generalsekretär Lars Klingbeil und Juso-Chef Kevin Kühnert formuliert, der es in sich hat. Diese hätten Gebhardt ausgebootet. Die Wortwahl des Briefes lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. „Schäbige Vorgehensweise, die der SPD nicht würdig ist“, „völliges Unverständnis, wenn nicht Entsetzen“, „undemokratisch“, „Altersdiskriminierung“, „ihr da oben“, „eigenmächtig darüber hinweggesetzt“, das sind Zitate, die den Frust an der Basis ausdrücken.

Alle Kreismitglieder werden gebeten, den Brief zu unterschreiben und an den Parteivorstand zu schicken. Sakellariou hofft, dass bei der Bundeskonferenz der SPD am 9. Dezember die Plätze zwischen Boos und Gebhardt noch getauscht werden. Gebhardt sei vom Landesverband mit 86 Prozent als Spitzenfrau für Baden-Württemberg nominiert worden und „für uns das Gesicht Europas – für Jung und Alt.“

„Ich kann nicht abschätzen, was passiert, wenn uns das nicht gelingt“, sagt Sakellariou. Einige Mitglieder hätten mit dem Parteibuch gewunken. „Für die SPD wäre das ein weiterer Sargnagel“, meint der Kreischef. Aus dem Haller Raum sei am 9. Dezember kein Delegierter dabei.