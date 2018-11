Schwäbisch Hall Haller Partyreihe am Samstag in Köln

Haller Partyreihe am Samstag in Köln

Schwäbisch Hall / Kerstin Vlcek

Die Haller Partyreihe „Ultraviolet Clubshow“ feiert am Samstag Premiere im Kölner Bootshaus.

Festivalfeeling im Club, so beschreibt Dominik Holl die Partyreihe „Ultraviolet Clubshow“, die er und ein Freund vor dreieinhalb Jahren ins Leben gerufen haben. Regelmäßig kann bei dieser in der Kantine 26 im Solpark zu Elektro- und Festivalmusik getanzt werden. Aber auch in Clubs in Stuttgart, Heilbronn, Friedrichshafen und Backnang haben DJs bei dem Event schon aufgelegt. „Nun haben wir es auch ins Bootshaus nach Köln geschafft“, freut sich Dominik Holl.

Laut dem Magazin DJ-Mag ist der Club auf Platz 11 der weltweit besten Clubs gereiht. „Das fühlt sich ein bisschen wie ein Ritterschlag an“, so Holl. Die Show im Bootshaus organisiert er gemeinsam mit dem Kooperationspartner „Impvlse Rec.“ von DJ und Produzent Alex Martin. Am Samstag feiert die Reihe, die für Köln „Ultraviolet Impulse“ heißt, dort mit den DJs Kungs und Jax Jones Premiere. Bis dahin hieß das aber „wirklich viel, viel Stress“. Es sei ein großer organisatorischer Aufwand gewesen, alles mit dem Management, dem Club und den DJs zu klären, erzählt Holl.

Aber das gehört für ihn dazu. „Ich habe richtig Spaß an der Sache“, sagt Dominik Holl, der hauptberuflich Streifenpolizist ist, aber auch selbst, seitdem er 16 ist, Musik macht.

Bei den Shows werde viel Wert auf Bühnenperformance und Technik gelegt. Das Event solle auch ein großes Publikum ansprechen.

Sein Ziel ist es, dass aus der Partyreihe einmal eine Art kleines Festival wird. Auch nach dreieinhalb Jahren möchte Dominik Holl die Clubshows weitermachen. „Solange die Leute kommen und Bock haben“, meint er und lacht.