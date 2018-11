Justiz Haller Gefängnis soll 120 zusätzliche Haftplätze bekommen

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Hohe Mauern, mehrstöckige Gebäude, ein gewaltiges Areal: Von außen wirkt die Haller Justizvollzugsanstalt (JVA) mächtig. Drinnen aber geht es ziemlich eng zu – seit Jahren. Zwar haben Inhaftierte Anspruch auf Einzelbelegung. In der Realität haut das nicht immer hin. Offiziell für 367 Häftlinge ausgelegt, sind es in Spitzenzeiten auch mehr als 415.

Was das für Konsequenzen hat, zeigt der Fall Adrian S. „In Hall habe ich über mehrere Wochen im Aufenthaltsraum geschlafen, weil keine Zelle mehr frei war“, berichtete er kürzlich vor dem Amtsgericht Crailsheim. Seine Anwältin Christina Glück aus Würzburg betonte im Plädoyer die „besondere Situation“ ihres Mandanten, der sich den umfunktionierten Raum mit fünf Anderen geteilt habe.

Helmut Bauer, Oberregierungsrat an der Haller JVA, bestätigt, dass ein Aufenthaltsraum auch mal für die Haftunterbringung herhalten muss. „Dieser Raum ist aber mit der gleichen Haftraumtoilette und ebenso sicheren Türen ausgestattet, wie eine normale Zelle.“ Häftlinge würden nur mit deren Einverständnis und maximal auch drei Personen darin untergebracht. „Das ist aber nicht unser Standard. Wir wollen Menschen mit Respekt und Wertschätzung behandeln.“

Modulare Bauweise

Nun könnte eine langersehnte Entschärfung kommen. Die Anstalt soll erweitert werden. „Damit könnte der Belegungsdruck reduziert werden“, sagt Bauer, das vermindere auch den Stress für die Bediensteten. Anfang Oktober sei der Auftrag vom Justizministerium gekommen, um für die Anstalten in Ravensburg, Heimsheim und Hall jeweils 120 Haftplätze zu schaffen. Diese sollen in modularer Bauweise, ähnlich wie die der Kinderklinik am Diak, erstellt werden. „Also nichts Temporäres. Das soll mindestens zwei Generationen halten.“

In den drei Anstalten seien seit Wochen Arbeitsgruppen mit der Planung beschäftigt. „Wir tauschen uns eng aus, damit durch eine standardisierte Lösung für alle drei Anstalten Kosten gespart werden“, so Bauer, der die Planungsgruppe in Hall führt. Dennoch müssten lokale Bedingungen berücksichtigt werden.

Die Haller JVA, bei der Eröffnung noch für 240 Inhaftierte ausgelegt, sei bereits erweitert worden. „Die Infrastruktur ist damals aber nicht mitgewachsen, sondern nur die Zellenzahl.“ In der nun geplanten Erweiterung müssten daher eine Werkstatt, Lagerräume sowie ein zusätzliches Krankenrevier berücksichtigt werden, da die bestehenden Einheiten am Limit arbeiteten.

Nicht für Schwerkriminelle

Gedacht ist die Erweiterung aber nicht für Schwerkriminelle sondern Personen, die eine Ersatzhaft verbüßen. Im Klartext: Menschen, die eine Geldstrafe nicht bezahlen wollen oder können, gehen alternativ für bis zu 180 Tage in Haft. „Es ist jederzeit möglich, dass sie direkt wieder entlassen werden, wenn etwa ein Angehöriger das Geld aufbringt“, erklärt Bauer.

In Hall verbüßten im Schnitt 20 Personen die Ersatzhaft. Landesweit soll das nun zentral an den drei zu erweiternden Standorten geschehen. Das schaffe im Umkehrschluss Entlastung in der regulären Haft in allen Anstalten im Land. „Bei uns machen sich aber schon die 20 frei werdenden Räume der Ersatzhaft deutlich bemerkbar“, so Bauer.

Geplant ist der modulare Bau allerdings nicht auf der vom Land zurückgehaltenen Erweiterungsfläche im südlichen Teil, auf der zwischenzeitlich eine neue Landes­erstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge geplant war. Der Bau soll nach Wunsch der Haller Orga-Gruppe auf der Fläche zwischen bestehender JVA und Turnhalle entstehen, also westlich der Gefängnismauer. Dort, im derzeit umzäunten Bereich, war einst ein Sportplatz samt Tartanbahn für die JVA geplant. Sie wurde aus Kostengründen aber nie realisiert. Ob tatsächlich dort erweitert und welche Form der Bau haben wird und was er koste, sei nicht abschließend entschieden, so Bauer. Wunschvorstellung sei ein dreistöckiges Gebäude in U-Form – Funktionsräume im Erdgeschoss, Unterkünfte darüber.

Der Bau alleine genügt nicht. Benötigt würden rund 50 zusätzliche Stellen im mittleren Vollzug, für die Werkstatt, für die sozialen, medizinischen und psychologischen Dienste, Verwaltung und Haustechnik. Die Personen zu finden, wird nicht leicht. Derzeit sind alleine im mittleren Vollzugsdienst acht von 126 Stellen unbesetzt, weil Fachkräfte fehlen.

Die Projektgruppen seien mit ihren Konzepten nun aber auf der Zielgeraden. Nächste Woche sollen diese ans Ministerium weitergeleitet werden. Parallel beginnt auf dem Haller Areal eine Baugrunduntersuchung. „Dann muss das Ministerium entscheiden.“ Justizminister Guido Wolf hat bereits angekündigt, dass die Erweiterungen in Heimsheim und Ravensburg bis 2022 und die in Hall 2023 stehen sollen.

Erweiterte Gefängnismauer

Große Hoffnung, dass Hall die nicht benötigte LEA-Fläche vom Land zurückbekommt, da im angrenzenden Industriegebiet Bauplätze gefragt sind, braucht sich die Stadtverwaltung indes nicht zu machen. Angedacht, aber nicht beschlossen, ist, so Dirk Vogt-Merz vom Landesamt für Vermögen und Bau, dass eine erweiterte Gefängnismauer entsteht, die die beiden bisher unbebauten Flächen umschließt.

Hermann Josef Pelgrim, der auf eine Rückgabe der Fläche gehofft hatte, sieht das dennoch positiv. „Das wäre ein deutliches Signal für die Weiterentwicklung des JVA-Geländes“, so der Oberbürgermeister. Das sei immer noch besser, als wenn im stark gefragten Gewerbegebiet eine große Fläche brach liege.

Eine neue Mauer bringt aber auch einen Nachteil für Haller Vereine, die die Halle mitbenutzen. Sie wäre dann nicht mehr so einfach zugänglich (siehe Info).