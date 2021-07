Gerade einmal eineinhalb Minuten hätten die Bewohner der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz Zeit gehabt, um zu überlegen, was sie tun sollen. Dann brach auch schon die Flutwelle über sie herein. So beschreibt es Sven Müller von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Hall, der als ei...