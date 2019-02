Brand Haller Feuerwehr löscht brennende Garage in Sittenhardt

Haller Feuerwehr löscht brennende Garage in Sittenhardt

Schwäbisch hall / Thumilan Selvakumaran

Einsatzkräfte lehnen eine Leiter an die Fassade. Ein Feuerwehrmann mit Atemgerät klettert nach oben und setzt seine Axt an. Ein gezielter Schlag auf die Scheibe. Erst klirrt es. Unmittelbar danach dringt eine dichte, bräunliche Wolke nach außen. Der Feuerwehrmann duckt sich weg. Sekunden später ist kaum noch etwas zu sehen. Der Qualm scheint die Ecke Hardtstraße/Im Weiher in Sittenhardt zu verschlingen.

Eigentümer bemerkt Feuer

Gegen 14.15 Uhr bemerkte der Eigentümer der Garage am gestrigen Montag im Haller Teilort den Brand. „Ich war zehn Minuten vorher noch durch die Garage gegangen“, sagt Adolf Bertsch. Kurz danach habe der 79-Jährige zufällig aus seinem Wohnzimmerfenster nach draußen geblickt und Flammen am Holzlagerplatz bemerkt. Dieser befindet sich zwischen Gehweg und Garage. „Ich konnte noch mein Auto retten“, sagt der Eigentümer. In der Garage, die er um 1970 selbst gebaut hat, seien aber unter anderem noch sein gesamtes Werkzeug und seine Maschinen.

Die freiwillige Feuerwehr aus Sittenhardt eilte an die Brandstelle. Außerdem kamen Einsatzkräfte von der Feuerwache West in Hall sowie ein Tanklöschfahrzeug von der Wache Ost. Insgesamt sind es 33 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen, außerdem mehrere Rettungskräfte vom Roten Kreuz sowie drei Polizeistreifen.

Das Feuer sei vom Holzlager auf das Dach übergesprungen, sagt Feuerwehr-Abteilungskommandant Christoph Wenger. Mit einer sogenannten Riegelstellung hätten seine Kameraden versucht, das angrenzende Wohnhaus zu schützen – mit Erfolg. „Es sind lediglich einige Balkonbretter beschädigt“, so Wenger.

Gasflasche im Gebäude

In der zweistöckigen Garage selbst schlagen währenddessen immer wieder Flammen nach oben. Das Feuer breitet sich rasch über die Dämmung aus Styropor im Dach aus. Mehrere Trupps kämpfen von allen Seiten und auch von innen gegen das Feuer an. Sie finden eine Gasflasche und tragen diese nach draußen. Die Feuerwehr setzt zudem eine Drehleiter ein, um von oben an das Geschehen heranzukommen.

Nach mehr als einer Stunde ist das Feuer im Griff. Wenger gibt seinen Leuten die Anweisung, die Ziegel vom Dach zu entfernen und nach Glutnestern Ausschau zu halten, dabei aber behutsam vorzugehen, um nicht zusätzlichen Schaden am Gebäude anzurichten. Er wirkt zufrieden, dass weder das Nachbargebäude noch die untere Etage der Garage in Mitleidenschaft gezogen wurden.

„Es bestand Gefahr, dass es zur Durchzündung kommt“, sagt Wenger. Er meint damit jenen Moment, als der Feuerwehrmann die Fensterscheibe eingeschlagen hat. Bei dem sogenannten Flash­over entzündet sich das Feuer schlagartig zum Vollbrand. Das ist nicht geschehen. Der Einsatz sei daher im richtigen Moment erfolgt. Wenger lobt auch das schnelle Eingreifen der Sittenhardter Einsatzkräfte. Die Abteilung war trotz der Umstrukturierung der Haller Feuerwehr bestehen geblieben, während die Abteilung Bibersfeld mit der Wache West verschmolzen ist.

Polizei ermittelt

Verletzte gibt es nach dem Brand in Sittenhardt keine. Die Polizei hat nun Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest.