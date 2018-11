Schlagwort Haller Eisenbahnfreunde zeigen erste große Schau

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Die Gleisanlagen in der großen Halle wirken noch etwas nackt. Aber die Züge rollen bereits – und das auf unterschiedlichen Spurweiten. Da schaut der 15-jährige Patrik Brilinski aus Obermünkheim am Samstag genau hin. Zu Hause hat er eine H0-Anlage und lässt sich bei der ersten großen Schau der Haller Eisenbahnfreunde an diesem Wochenende im Solpark inspirieren. Die Vereinsmitglieder haben zuvor viele Jahre lang ihre Anlagen in einer Sulzdorfer Halle gepflegt, erweitert und auch öffentlich gezeigt. Da der Mietvertrag gekündigt wurde, war ein Neuanfang im nun neuen Domizil unvermeidlich. Nach und nach sollen wieder Bäume, Gebäude und Personen in Miniaturformat die Anlagen schmücken.