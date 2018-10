Partei-Hauptversammlung Haller CDU-Stadtverband im Zeichen der Bundespolitik

Schwäbisch Hall / Guido Seyerle

Die Hauptversammlung des Haller Stadtverbands steht im Zeichen der Bundespolitik. Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl 2019 haben begonnen.

Im Kleinen eine harmonische Familie, im Großen reichlich unzufrieden – die CDU zeigte vor Kurzem bei der Hauptversammlung des Stadtverbands im Goldenen Adler unterschiedliche Gesichter. Während die Vorstandswahlen reibungslos verliefen, wurde viel Kritik an den Parteigenossen in Berlin laut. Die meisten der 25 Parteimitglieder ahnten, dass die Wahl in Hessen einen weiteren Tiefschlag bringen würde. Was sich prompt bestätigte.

Seit einem Jahr Vorsitzender

Alle zwei Jahre steht die Hauptversammlung an. Seit einem Jahr ist der neue Kreisvorsitzende Dominik Schloßstein im Amt. Folglich durfte er nun zum ersten Mal diese Sitzung im neuen Amt leiten. Er lobte die engagierte Arbeit des Stadtverbands. „Alle vier bis sechs Wochen gibt es eine Sitzung, so fleißig sind nicht alle.“

Die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Andrea Härterich berichtete: „Wir verjüngen uns. Doch wir müssen Flagge zeigen, für was wir stehen und uns in keiner Weise beirren lassen.“ Man könne stolz sein, als Mitglied der CDU für die demokratische Grundordnung zu stehen. „Die Extremen bekommen Aufwind. Manche Leute meinen, aus Protest ihr Kreuzchen setzen zu müssen.“ Doch die Weimarer Republik habe gezeigt, zu was dies führen könne.

Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl im Mai seien weit vorangeschritten. „Wir sind seit einigen Monaten dabei, Kandidaten für die Gemeinderatsliste zu finden“, sagte Härterich. „Einige junge Leute kamen von sich aus auf uns zu. Wir brauchen auch junges Blut.“ Am 25. März steht die Nominierungsveranstaltung an. Die Kassenlage des CDU-Stadtverbands hat sich kaum verändert. Die Vorsitzende ergänzte: „Ärgerlich ist, dass von den Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge praktisch nichts für den Stadtverband übrig bleibt.“

Andrea Härterich wurde mit 24 Jastimmen, einem Nein und einer Enthaltung im Amt bestätigt. Als Vorsitzende wurden Frank N. Walter, Armin Stutz und Wolfgang Zügel gewählt. Der Haller Unternehmer Zügel sagte: „Ich bewerbe mich wegen der Politikverdrossenheit für dieses Amt. An der Basis können wir vernünftige Arbeit leisten.“

Neuer Schwung nötig

Schloßstein schlug in seinem zehnminütigen Grußwort den Bogen. „Wir haben in einigen Gemeindeverbänden eine schwierige Situation.“ In Berlin ärgere ihn die „persönliche Hinhalte-Taktik“, welche die Politik dominiere: „Das muss sich schnell ändern. Da ist neuer Schwung nötig!“

Vom Bundesparteitag erwarte er einen Erneuerungsprozess, der Schwung bringen müsse: „Es geht nicht darum, sich gegenseitig zu beschädigen.“ Bei der Nominierung der CDU für die Europawahl findet Schloßstein es bedauerlich, dass Inge Gräßle nach vier Männern erst auf Platz 5 gesetzt wurde: „Damit ist ihre Chance, ins Europaparlament einzuziehen, gering. Aber wir wollen alle motivieren, zur Wahl zu gehen. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance.“