Vandalismus Haller Bahnhof: Snackautomat umgeworfen

Schwäbisch Hall / ena

Für die Haller Bahnreisenden gab es gestern keine Süßigkeiten für unterwegs. Der Getränke- und Snackautomat am Haller Bahnhof wurde zwischen Mittwochabend, 23 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.15 Uhr, aus der Verankerung gerissen und gegen einen Pfeiler gedrückt. Ein Zeuge hatte den Schaden am frühen Morgen gesehen und gemeldet. Hinweise auf die Täter gibt es noch nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilt auf Anfrage mit, dass der Automat durch die Betreiberfirma erneuert werde. Der Zeitpunkt richte sich nach dem Stand der polizeilichen Ermittlungen.

Vandalismus sei ein ernst zu nehmendes Thema, so der Bahnsprecher weiter. 34 Millionen Euro gebe das Unternehmen jährlich für die Beseitigung von Beschädigungen und Graffiti sowohl an Bahnhöfen als auch Zügen in Deutschland aus.

Info Hinweise zur Beschädigung des Automaten nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 07 91 / 40 00 entgegen.