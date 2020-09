Schnell die Badehose an und ab auf den Sprungturm oder in die Rutsche: Viele Schwimmer und Badefreudige warten schon fast sehnsüchtig auf die Wiedereröffnung des Haller Schenkenseebads. Bald können die Gäste ins Hallenbad rein. Die gesamte Anlage (Hallenbad und Saunalandschaft) öffnet unter den Auflagen des Betriebs- und Hygienekonzepts am Sonntag, 27. September. Dies teilen die Haller Stadtwerke mit.

Allerdings müssen sich die Gäste in Pandemie-Zeiten auf besondere Umstände einstellen. Die Besucheranzahl ist begrenzt: 220 im Freizeitbad, 70 im Saunapark. Es bestehen durchgängige Öffnungszeiten: montags und donnerstags von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr; dienstags, mittwochs und freitags von 7.30 Uhr bis 21 Uhr sowie samstag, sonntags und feiertags von 8 bis 21 Uhr. Für die Gäste wird es keine Zeitblöcke wie noch im Sommer für das Freibad geben. Der Einlass hängt von den freien Kapazitäten ab.

Die Schwimmkurse im Schenkenseebad sowie der Aqua-Jogging-Kurs finden wieder statt, nähere Informationen zu den Kursen gibt es auf der Webseite des Bads. Die animierten Kindergeburtstage werden nicht angeboten.

Die Tickets können vorab im Online-Shop auf der Schenkenseebad-Homepage www.schenkenseebad.de oder vor Ort an der Kasse (bevorzugt mit EC- oder Kreditkarte, Barzahlung aber möglich) gekauft werden. Die Registrierung unter Angaben der persönlichen Daten ist Pflicht. Die aktuellen Belegungszahlen sind jederzeit online oder an der Kasse des Bads einsehbar. Zeitkarten, Wertkarten und Gutscheine können sowohl online als auch vor Ort auf den Ticketkauf angerechnet werden.

Die generelle Einhaltung der AHA-Formel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) ist zu beachten. Eine Maskenpflicht gibt es im Eingangsbereich, den Toiletten, im Umkleidebereich (nicht in den Duschen) und im Gastronomiebereich bis zum Tisch. Die regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Flächen und Liegen gehört auch zum Hygienekonzept, genauso wie die Möglichkeiten zur Desinfektion für die Besucher (Eingang und vor den Toiletten).

Die Beschränkung der Personenanzahl pro Becken wird wie im Freizeitbad mit Armbändern kontrolliert. Ins Sportbecken dürfen 50 Schwimmer, die Unterteilung erfolgt in Doppelbahnen mit Einbahnverkehr. Fürs Lehrschwimmbecken beträgt die Grenze 28 Schwimmer. Ins Außenbecken können höchstens 28 Badegäste und ins Warmbad sieben Badegäste. Das Kinderbecken hat als Höchstkapazität 19 Badegäste. Gesperrte Attraktionen aufgrund der Schutzmaßnahmen sind der Blubber und die Nackenduschen in den Becken, Reifenrutsche und die Aquacross-Anlage. Auch für die Sauna gelten besondere Regeln: kein Verwedeln, keine Dampfbäder und kein Eisbrunnen zur Abkühlung.