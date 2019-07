Er kann wieder im eigenen Bett schlafen. Zimmerergeselle Simon Groß aus Schwäbisch Hall war gut zweieinhalb Jahre auf der Walz und ist dabei durch 20 Länder gereist. Jetzt reicht es.

Es duftet nach Minze und Salbei. Der Geruch kommt aus Simon Groß’ Teetasse. Die marokkanischen Kräuter hat er von seinem zwei Jahre und sieben Monate dauernden Abenteuer mitgebracht. Zwei Jahre waren Minimum bei den „Freien Vogtländern Deutschlands“, so der Name der Schacht, die sich der junge Haller Zimmerer ausgesucht hat. Sieben Monate hat er drangehängt. Dann war er an dem Punkt, an dem er merkte: „Ich habe kein Lächeln mehr im Gesicht, wenn ich erzähle, was ich mache.“

Sein „Säckle“ war voll. Mehr Erfahrungen gingen nicht hinein. Gesammelt in 20 Ländern. Durch viele ist er hindurchgereist, in manchen hat er gearbeitet. Überall hat er sich Stempel im Rathaus abgeholt. Mehrere grüne Büchlein zeugen davon. Die Regeln auf der Walz sind streng. Die wichtigsten sind: Die jungen Handwerker dürfen maximal 29 Jahre alt sein und müssen sich fortbewegen, ohne dafür Geld auszugeben. Das bedeutet, entweder zu Fuß oder per Anhalter, Fliegen ist erlaubt. Wer auf der Walz ist, muss sich mindestens 50 Kilometer vom Heimatort entfernt aufhalten. Für eine Übernachtung darf man nichts zahlen. Kontrolliert wird das nur durch das eigene Gewissen. Ziel einer Walz – so die Überlieferng – ist es, Land und Leute kennenzulernen.

Simon Groß hat viele schöne Erinnerungen gesammelt

Simon Groß hat in dieser Zeit vor allem gelernt, seine Pläne zu ändern. Wenn er eine besonders schöne Begegnung hatte, ging er nicht weiter, sondern blieb. Gerade beim Trampen hat er tolle Menschen getroffen.

Sehr lange musste er meist nicht am Straßenrand stehen, wobei es 2016, in seinem Anfangsjahr, wesentlich leichter gewesen sei, ein Auto anzuhalten. Ein Drittel der Fahrer meinte, es habe an seiner Kluft gelegen, dass sie gestoppt haben. Einige hatten auch gleich Aufträge für ihn.

Kleine, wie einen Hühnerstall in Hannover zu bauen. Aber auch größere, wie der von einem Dänen, der Simon und Kollege Jonathan am Stadtrand von Oslo anhielt und sie auf der Stelle anheuerte. Er quartierte sie für drei Wochen in einem Hostel ein und beauftragte sie mit dem Ausbau eines Badezimmers.

Mit dem dort verdienten Geld flogen die beiden nach Schottland. Dort wollte keiner etwas von ihnen wissen und auch kein Nachtquartier bieten. In England waren die Menschen offener. In Rumänien und Marokko arbeite man nicht auf regulären Baustellen, sondern für Organisationen, gegen Kost und Logis in einem sozialen Projekt. In der Schweiz haben sie im Schnee im Wald geschlafen. In Slowenien wurden die außergewöhnlich angezogenen Männer der Polizei gemeldet.

Kein lang gehegter Wunsch

Dass Simon Groß sich diesem Abenteuer stellte, war kein lang gehegter Wunsch. Es entsprang eher einem Geistesblitz während seiner Arbeit. Einst kamen Rumänen, um mitzuarbeiten. Deren Mut, ohne Sprachkenntnisse in ein fremdes Land zu gehen, beeindruckte den 27-Jährigen. Dazu kam die Frage: Ist das alles im Leben?

Jörg, ein Geselle aus Sinsheim, der schon ein Jahr auf der Walz war, hat ihn zu Hause auf dem Teurershof abgeholt. Der Walz-Neuling darf keine Verpflichtungen haben, vor denen er flüchten will. Er darf keine Schulden haben, keine Kinder, keine Ehefrau und er darf nicht vorbestraft sein.

Vor zwei Jahren und neun Monaten kraxelte Simon Groß über das Ortsschild von Schwäbisch Hall, verbuddelte daneben eine Flasche Schnaps und zog mit seinem „Altreisenden“ Jörg los. Vor zwei Monaten, an einem regnerischen Tag, bestieg er es von der anderen Seite. „Das sollte jeder einmal machen“, sagt er. Damit meint er nicht, über ein Straßenschild zu steigen.

